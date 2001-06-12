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Раздел: Мир  
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В Нидерландах авто въехало в толпу людей, водитель сбежал

В Нидерландах авто въехало в толпу людей, водитель сбежалАвтомобиль врезался в толпу на концерте Бруно Марса, вызвав панику среди публики.

После выступления Бруно Марса автомобиль марки Fiat Doblo врезался в толпу и сбил 4 человек ранним утром в понедельник, передает Хроника.инфо.

Один из них скончался на месте, трое ранены, заявила полиция.

Водитель сразу же уехал с места происшествия и сейчас его ищут.

Инцидент произошел на концерте популярного фестиваля PinkPop, который проходит в провинции Лимбург на юге Нидерландов.

В полицейском заявлении также сказано, что улица, где произошел инцидент, была закрыта для расследования.

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Служба экстренной помощи страны разослала оповещения на все мобильные телефоны в этом районе, предупреждая людей о том, чтобы они были настороже.
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Сегодня, 10:02 » Автор: Алена Шимко
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