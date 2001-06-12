Раздел: Мир
В Нидерландах авто въехало в толпу людей, водитель сбежал
Автомобиль врезался в толпу на концерте Бруно Марса, вызвав панику среди публики.
После выступления Бруно Марса автомобиль марки Fiat Doblo врезался в толпу и сбил 4 человек ранним утром в понедельник, передает Хроника.инфо.
Один из них скончался на месте, трое ранены, заявила полиция.
Водитель сразу же уехал с места происшествия и сейчас его ищут.
Инцидент произошел на концерте популярного фестиваля PinkPop, который проходит в провинции Лимбург на юге Нидерландов.
В полицейском заявлении также сказано, что улица, где произошел инцидент, была закрыта для расследования.
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Служба экстренной помощи страны разослала оповещения на все мобильные телефоны в этом районе, предупреждая людей о том, чтобы они были настороже.
После выступления Бруно Марса автомобиль марки Fiat Doblo врезался в толпу и сбил 4 человек ранним утром в понедельник, передает Хроника.инфо.
Один из них скончался на месте, трое ранены, заявила полиция.
Водитель сразу же уехал с места происшествия и сейчас его ищут.
Инцидент произошел на концерте популярного фестиваля PinkPop, который проходит в провинции Лимбург на юге Нидерландов.
В полицейском заявлении также сказано, что улица, где произошел инцидент, была закрыта для расследования.
Читайте также: В России в толпу болельщиков въехало такси
Служба экстренной помощи страны разослала оповещения на все мобильные телефоны в этом районе, предупреждая людей о том, чтобы они были настороже.
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