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Раздел: Мир  
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В Белом доме обвинили Китай в экономической агрессии

В Белом доме обвинили Китай в экономической агрессииСША обвинили власти Китая в проведении политики "экономической агрессии", которая угрожает миру.

Такое утверждение содержится в опубликованном докладе Белого дома "Как экономическая агрессия Китая угрожает технологиям и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов и всего мира". В то же время, ранее в МВФ заявляли, что США сами провоцируют мировую торговую войну, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.юа.

Автором документа выступил глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

"Учитывая размер экономики Китая и масштабы его политики, которые приводят к рыночным диспропорциям, экономическая агрессия Китая сейчас угрожает не только экономике США, но и мировой экономике в целом", – цитирует Наварро CNBC.

По версии Белого дома, КНР "проводит кампанию коммерческого шпионажа против американских компаний", якобы проникая в информационные системы американских компаний, чтобы украсть объектов интеллектуальной собственности", а в дальнейшем "обесценить их и приобрести по значительно сниженным ценам".

В докладе американские власти критикуют Пекин за проведение "несправедливой торговой" политики.

Напомним, на днях Китай ввел пошлины на товары из США. Пошлины на 545 товаров на сумму около 34 миллиардов долларов вступит в силу 6 июля. В общей сложности в 2017 году Китай импортировал товары из США на 130 млрд долларов.

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Это решение стало реакцией КНР на решение президента США Дональд Трампа о введении пошлин на поставку товаров из Китая на сумму 50 миллиардов долларов.
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Сегодня, 10:07 » Автор: Алена Шимко
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