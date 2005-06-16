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Терезу Мэй собирались обезглавить - СМИ
Готовивший покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй собирался обезглавить ее, предварительно проникнув на территорию лондонской резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10.
Об этом в среду сообщила газета The Independent, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
По данным издания, сторонник террористической группировки «Исламское государство» (ИГ запрещена в РФ) 20-летний Нааимур Закария Рахман планировал подорвать взрывное устройство у ворот премьерской резиденции, а затем с помощью перцового балончика нейтрализовать вооруженную охрану и проникнуть внутрь здания.
Рахман был арестован в ноябре прошлого года в момент получения муляжа взрывного устройства, который ему передал сотрудник спецслужбы, выдававший себя за его соратника.
Прокурор Майк Хейвуд в ходе судебного заседания заявил, что подозреваемый прежде рассматривал военные объекты и штаб-квартиру британской службы контрразведки МИ-5 в качестве целей для осуществления нападения и был готов к тому, чтобы погибнуть.
Хейвуд зачитал в суде переписку Рахмана в Telegram с сотрудником МИ-5, который выдавал себя за одного из лидеров ИГ. Так, потенциальный террорист восхищался действиями смертника, который подорвал себя на крытом стадионе «Манчестер-арена», в результате чего погибли 22 человека. Его также привлекала перспектива оказаться после смерти в раю с «72 гуриями». Рахман также подозревается в оказании содействие своему 22-летнему другу Мухаммеду Акиб Имрану в вопросе вступления в ряды боевиков ИГ в Сирии.
Читайте также: Россия заявила о наличии компромата на Терезу Мэй
Судебные слушания по делу о покушении на премьер-министра Великобритании начались в понедельник и продлятся пять недель.
Об этом в среду сообщила газета The Independent, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
По данным издания, сторонник террористической группировки «Исламское государство» (ИГ запрещена в РФ) 20-летний Нааимур Закария Рахман планировал подорвать взрывное устройство у ворот премьерской резиденции, а затем с помощью перцового балончика нейтрализовать вооруженную охрану и проникнуть внутрь здания.
Рахман был арестован в ноябре прошлого года в момент получения муляжа взрывного устройства, который ему передал сотрудник спецслужбы, выдававший себя за его соратника.
Прокурор Майк Хейвуд в ходе судебного заседания заявил, что подозреваемый прежде рассматривал военные объекты и штаб-квартиру британской службы контрразведки МИ-5 в качестве целей для осуществления нападения и был готов к тому, чтобы погибнуть.
Хейвуд зачитал в суде переписку Рахмана в Telegram с сотрудником МИ-5, который выдавал себя за одного из лидеров ИГ. Так, потенциальный террорист восхищался действиями смертника, который подорвал себя на крытом стадионе «Манчестер-арена», в результате чего погибли 22 человека. Его также привлекала перспектива оказаться после смерти в раю с «72 гуриями». Рахман также подозревается в оказании содействие своему 22-летнему другу Мухаммеду Акиб Имрану в вопросе вступления в ряды боевиков ИГ в Сирии.
Читайте также: Россия заявила о наличии компромата на Терезу Мэй
Судебные слушания по делу о покушении на премьер-министра Великобритании начались в понедельник и продлятся пять недель.
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