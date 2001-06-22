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Раздел: Мир  
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США обвинили Россию в наступлении войска Асада

США обвинили Россию в наступлении войска АсадаСоединенные Штаты возложили на Россию ответственность за нарушение войсками сирийского президента Башара Асада перемирия на юго-западе Сирии.

Представитель США в ООН прикки Хейли в пятницу призвала Россию оказать влияние на Дамаск и заставить его прекратить начатое несколько дней назад наступление на позиции повстанцев в провинции Дераа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на RusJev.

«Россия, в конечном итоге, будет нести ответственность за дальнейшую эскалацию в Сирии» — сказала она.

Россия и США осенью прошлого года договорились о создании четырех так называемых «зон деэскалации» в Сирии. Территория на юго-западе страны — одна из них. Войска Асада начали наступление, несмотря на предупреждения Соединенных Штатов о том, что они могут принять ответные меры.

Утверждается, что сирийские правительственные войска бомбят позиции повстанцев, в том числе с использованием кассетных бомб. Тысячи людей за последние дни покинули свои дома. Российская авиация, по имеющимся сообщениям, в налетах пока не участвует.

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Ранее в этом году сирийские войска выбили повстанцев с ряда территорий, в том числе взяли под контроль две так называемые «зоны деэскалации» в Восточной Гуте и провинции Хомс.
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Сегодня, 13:11 » Автор: Алена Шимко
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