Раздел: Мир
США обвинили Россию в наступлении войска Асада
Соединенные Штаты возложили на Россию ответственность за нарушение войсками сирийского президента Башара Асада перемирия на юго-западе Сирии.
Представитель США в ООН прикки Хейли в пятницу призвала Россию оказать влияние на Дамаск и заставить его прекратить начатое несколько дней назад наступление на позиции повстанцев в провинции Дераа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на RusJev.
«Россия, в конечном итоге, будет нести ответственность за дальнейшую эскалацию в Сирии» — сказала она.
Россия и США осенью прошлого года договорились о создании четырех так называемых «зон деэскалации» в Сирии. Территория на юго-западе страны — одна из них. Войска Асада начали наступление, несмотря на предупреждения Соединенных Штатов о том, что они могут принять ответные меры.
Утверждается, что сирийские правительственные войска бомбят позиции повстанцев, в том числе с использованием кассетных бомб. Тысячи людей за последние дни покинули свои дома. Российская авиация, по имеющимся сообщениям, в налетах пока не участвует.
Читайте также: Войска Асада применили химическое оружие возле столицы Сирии – СМИ
Ранее в этом году сирийские войска выбили повстанцев с ряда территорий, в том числе взяли под контроль две так называемые «зоны деэскалации» в Восточной Гуте и провинции Хомс.
Представитель США в ООН прикки Хейли в пятницу призвала Россию оказать влияние на Дамаск и заставить его прекратить начатое несколько дней назад наступление на позиции повстанцев в провинции Дераа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на RusJev.
«Россия, в конечном итоге, будет нести ответственность за дальнейшую эскалацию в Сирии» — сказала она.
Россия и США осенью прошлого года договорились о создании четырех так называемых «зон деэскалации» в Сирии. Территория на юго-западе страны — одна из них. Войска Асада начали наступление, несмотря на предупреждения Соединенных Штатов о том, что они могут принять ответные меры.
Утверждается, что сирийские правительственные войска бомбят позиции повстанцев, в том числе с использованием кассетных бомб. Тысячи людей за последние дни покинули свои дома. Российская авиация, по имеющимся сообщениям, в налетах пока не участвует.
Читайте также: Войска Асада применили химическое оружие возле столицы Сирии – СМИ
Ранее в этом году сирийские войска выбили повстанцев с ряда территорий, в том числе взяли под контроль две так называемые «зоны деэскалации» в Восточной Гуте и провинции Хомс.
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