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Раздел: Мир  
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В Таиланде русский нелегал украл у пенсионера мотоцикл

В Таиланде русский нелегал украл у пенсионера мотоциклВ Таиланде полиция предъявила гражданину России обвинения в хищении мотоцикла у пенсионера из Венгрии.

Также ему вменяется то, что он находился в королевстве по истекшей туристической визе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Полиция утверждает, что у мужчины и его 25-летней таиландской жены были обнаружены признаки наркотического опьянения. Из арестовали после жалобы 71-летнего венгерского врача Габора Тамаса Пето, у которого 10 июня был похищен мотоцикл с парковки одного из кондоминиумов в Паттайе.

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Пара села на мотоцикл и уехала в неизвестном направлении. Позже задержанный рассказал, что собирался продать транспортное средство для покупки наркотиков. Мужчина и женщина были заключены под стражу для дальнейшего судебного разбирательства.
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Сегодня, 15:59 » Автор: Алена Шимко
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