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Раздел: Мир  
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В США мать предлагала "услуги" 8-летней дочери за 100 долларов

В США мать предлагала "услуги" 8-летней дочери за 100 долларовМама из Техаса, 44-летняя Кэрри Сью Келли, попала в тюрьму по обвинению в попытке продать свою восьмилетнюю дочь для секса.

Об этом сообщает New York Post, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЯиЗакон.

Кэрри Сью Келли обвиняют в том, что она использовала ребёнка в возрасте до 14 лет для сексуальной деятельности. Расследование в отношении неё продолжалось шесть месяцев.

Правоохранители заявили, что мать предложила свою маленькую дочь для секса через приложения. Используя CKelly74 в качестве своего ника, женщина якобы общалась с мужчиной в Небраске и сказала ему, что он может позаниматься сексом с восьмилетней девочкой за 100 долларов.

Мужчина связался с полицией и разрешил сотруднику использовать свой ник в приложении для продолжения разговора с мамой. Правоохранитель от имени клиента договорился с женщиной о встрече, однако она не явилась.

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Полиция отследила маму в школе её дочери. Как сообщают СМИ, она призналась, что предложила своему ребёнку секс. Женщина была арестована и отправлена в тюрьму округа Грегг.
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Сегодня, 17:35 » Автор: Алена Шимко
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