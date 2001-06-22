Раздел: Мир
В США мать предлагала "услуги" 8-летней дочери за 100 долларов
Мама из Техаса, 44-летняя Кэрри Сью Келли, попала в тюрьму по обвинению в попытке продать свою восьмилетнюю дочь для секса.
Об этом сообщает New York Post, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЯиЗакон.
Кэрри Сью Келли обвиняют в том, что она использовала ребёнка в возрасте до 14 лет для сексуальной деятельности. Расследование в отношении неё продолжалось шесть месяцев.
Правоохранители заявили, что мать предложила свою маленькую дочь для секса через приложения. Используя CKelly74 в качестве своего ника, женщина якобы общалась с мужчиной в Небраске и сказала ему, что он может позаниматься сексом с восьмилетней девочкой за 100 долларов.
Мужчина связался с полицией и разрешил сотруднику использовать свой ник в приложении для продолжения разговора с мамой. Правоохранитель от имени клиента договорился с женщиной о встрече, однако она не явилась.
Читайте также: Бейонсе наняла для 6-летней дочери стилиста
Полиция отследила маму в школе её дочери. Как сообщают СМИ, она призналась, что предложила своему ребёнку секс. Женщина была арестована и отправлена в тюрьму округа Грегг.
Об этом сообщает New York Post, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЯиЗакон.
Кэрри Сью Келли обвиняют в том, что она использовала ребёнка в возрасте до 14 лет для сексуальной деятельности. Расследование в отношении неё продолжалось шесть месяцев.
Правоохранители заявили, что мать предложила свою маленькую дочь для секса через приложения. Используя CKelly74 в качестве своего ника, женщина якобы общалась с мужчиной в Небраске и сказала ему, что он может позаниматься сексом с восьмилетней девочкой за 100 долларов.
Мужчина связался с полицией и разрешил сотруднику использовать свой ник в приложении для продолжения разговора с мамой. Правоохранитель от имени клиента договорился с женщиной о встрече, однако она не явилась.
Читайте также: Бейонсе наняла для 6-летней дочери стилиста
Полиция отследила маму в школе её дочери. Как сообщают СМИ, она призналась, что предложила своему ребёнку секс. Женщина была арестована и отправлена в тюрьму округа Грегг.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
657
0
Также советуем посмотреть
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
- Кому необходимы эти запреты
- И смех, и грех: американку ранили хот-догом
- Процесс разведения сил и средств на Донбассе застопорился, - ОБСЕ
- Світ від Дональда Трампа
- По поводу высказываний супруги Турчинова
- В России помпезно открыли памятник с ошибкой
- Гройсман, судя по всему, вышел на тропу войны с Порошенко
- Этому мускулистому шимпанзе позавидует любой бодибилдер
- Щодо долі Сєнцова вже не витримують нерви
- Сенсация: в Британии «призрак» дал интервью
Оставьте свой комментарий