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Раздел: Мир  
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В Афганистане ликвидировали командира элитного подразделения

В Афганистане ликвидировали командира элитного подразделенияАфганские ВВС ликвидировали 17 боевиков Талибана и командира элитного подразделения Муллу Рахима.

Командир элитного подразделения террористической организации "Талибан" "Красная бригада" Мулла Рахим был убит на северо-западе Афганистана в результате авиаудара афганских ВВС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Спецоперация проводилась афганской авиацией в афганском уезде Гормач, в результате также были ликвидированы 17 боевиков "Талибана".
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 Теги: Афганистан, командир

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Сегодня, 15:27 » Автор: Татьяна Ларина
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