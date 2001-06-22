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Раздел: Мир  
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Озвучена стоимость подготовки встречи лидеров США и КНДР

Озвучена стоимость подготовки встречи лидеров США и КНДР Историческая встреча произошла в Сингапуре.

Обнародованы данные относительно того, какую сумму пришлось потратить Сингапуру на организацию саммита, на котором состоялась историческая встреча лидеров США и КНДР, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Сообщается, что на организацию мероприятия потратили 12 миллионов долларов. Большая часть этих денег ушла на обеспечение безопасности лидеров двух государств.

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Американское Министерство иностранных дел отметило важный вклад Сингапура в усилия всего мира по достижению на Корейском полуострове желанного политического спокойствия.
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 Теги: Сингапур, встреча, КНДР, США

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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