В Британии рассказали, что будут делать с зараженными домами Скрипалей

Недвижимость и личное имущество заражены остатками нервно-паралитического вещества.



Правительство Великобритании намерено выкупить дом отравленного в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, а также его автомобиль и другое имущество, сообщает



Кроме того, британские власти хотят выкупить и дом Юлии Скрипаль, а также пострадавшего в Солсбери полицейского Ника Бейли. Дом полицейского оценен в 570 тысяч долларов.



Скрипали были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери 4 марта. Юлию Скрипаль выписали из больницы в начале апреля, ее отца – 18 мая.



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Лондон утверждает, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Отношения РФ и Великобритании испортилось после этого инцидента. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Правительство Великобритании намерено выкупить дом отравленного в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, а также его автомобиль и другое имущество, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Кроме того, британские власти хотят выкупить и дом Юлии Скрипаль, а также пострадавшего в Солсбери полицейского Ника Бейли. Дом полицейского оценен в 570 тысяч долларов.Скрипали были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери 4 марта. Юлию Скрипаль выписали из больницы в начале апреля, ее отца – 18 мая.Лондон утверждает, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Отношения РФ и Великобритании испортилось после этого инцидента.



