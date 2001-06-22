Раздел: Мир
В Британии рассказали, что будут делать с зараженными домами Скрипалей
Недвижимость и личное имущество заражены остатками нервно-паралитического вещества.
Правительство Великобритании намерено выкупить дом отравленного в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, а также его автомобиль и другое имущество, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Кроме того, британские власти хотят выкупить и дом Юлии Скрипаль, а также пострадавшего в Солсбери полицейского Ника Бейли. Дом полицейского оценен в 570 тысяч долларов.
Скрипали были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери 4 марта. Юлию Скрипаль выписали из больницы в начале апреля, ее отца – 18 мая.
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Лондон утверждает, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Отношения РФ и Великобритании испортилось после этого инцидента.
Правительство Великобритании намерено выкупить дом отравленного в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, а также его автомобиль и другое имущество, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Кроме того, британские власти хотят выкупить и дом Юлии Скрипаль, а также пострадавшего в Солсбери полицейского Ника Бейли. Дом полицейского оценен в 570 тысяч долларов.
Скрипали были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери 4 марта. Юлию Скрипаль выписали из больницы в начале апреля, ее отца – 18 мая.
Читайте также: В Европе задержан личный охранник самого известного террориста
Лондон утверждает, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Отношения РФ и Великобритании испортилось после этого инцидента.
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