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Раздел: Мир  
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В Британии рассказали, что будут делать с зараженными домами Скрипалей

В Британии рассказали, что будут делать с зараженными домами Скрипалей Недвижимость и личное имущество заражены остатками нервно-паралитического вещества.

Правительство Великобритании намерено выкупить дом отравленного в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, а также его автомобиль и другое имущество, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Кроме того, британские власти хотят выкупить и дом Юлии Скрипаль, а также пострадавшего в Солсбери полицейского Ника Бейли. Дом полицейского оценен в 570 тысяч долларов.

Скрипали были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери 4 марта. Юлию Скрипаль выписали из больницы в начале апреля, ее отца – 18 мая.

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Лондон утверждает, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Отношения РФ и Великобритании испортилось после этого инцидента.
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 Теги: Скрипали, недвижимость, Новичок

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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