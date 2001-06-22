Раздел: Мир
В Салониках начались массовые беспорядки из-за названия Македонии
Полиция применила слезоточивый газ.
В греческих Салониках происходят массовые беспорядки из-за переименовании Македонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Как сообщается, протестующие столкнулись с спецназовцами у Международного выставочного и конференц-центра, где правящая партия СИРИЗА проводила мероприятие, чтобы представить преимущества соглашения, достигнутого между Грецией и Македонией на прошлой неделе.
По данным СМИ, болельщики футбольного клуба ПАОК пытались штурмовать выставочный зал, но были заблокированы правоохранителями, которые применили против активистов слезоточивый газ.
Организаторы мероприятия сначала планировали провести его в культурном центре в Тумбе, но решили изменить место проведения после того, как сторонники ПАОК, местные жители и другие группы объявили там акцию протеста. Националисты в Греции и Македонии выступают против соглашения, по условиям которого страна будет переименована в Республику Северная Македония.
Читайте также: В Мадриде вспыхнули массовые беспорядки
Напомним, после длительных и напряженных переговоров 20 июня парламент Македонии ратифицировал договор с Грецией о переименовании страны.
В греческих Салониках происходят массовые беспорядки из-за переименовании Македонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Как сообщается, протестующие столкнулись с спецназовцами у Международного выставочного и конференц-центра, где правящая партия СИРИЗА проводила мероприятие, чтобы представить преимущества соглашения, достигнутого между Грецией и Македонией на прошлой неделе.
По данным СМИ, болельщики футбольного клуба ПАОК пытались штурмовать выставочный зал, но были заблокированы правоохранителями, которые применили против активистов слезоточивый газ.
Организаторы мероприятия сначала планировали провести его в культурном центре в Тумбе, но решили изменить место проведения после того, как сторонники ПАОК, местные жители и другие группы объявили там акцию протеста. Националисты в Греции и Македонии выступают против соглашения, по условиям которого страна будет переименована в Республику Северная Македония.
Читайте также: В Мадриде вспыхнули массовые беспорядки
Напомним, после длительных и напряженных переговоров 20 июня парламент Македонии ратифицировал договор с Грецией о переименовании страны.
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