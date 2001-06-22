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Раздел: Мир  
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В Канаде крупный фестиваль оказался под угрозой из-за птицы

В Канаде крупный фестиваль оказался под угрозой из-за птицыПтица, из-за которой Bluesfest оказался под угрозой - это крикливый зуёк.

Она свила гнездо и охраняет в нем четыре яйца. Организаторы канадского фестиваля Ottawa Bluesfest приостановили подготовку к проведению мероприятия, которое должно было начаться 5 июля 2018 года. Причиной стала редкая птица, которая свила себе гнездо на месте, где планировалось построить основную сцену, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Гнездо свил крикливый зуёк, который тщательно охраняется правительством Канады – закон запрещает трогать самих птиц или их яйца без специального разрешения. Организаторы фестиваля временно огородили гнездо специальной лентой и наняли охранника, чтобы он не допускал к птице любопытных, а сами ждут решения Министерства окружающей среды.

Ожидается, что четыре яйца, найденные в гнезде, будут перенесены на другое место на территории фестиваля или помещены в инкубатор в центре дикой природы.

"Должен сказать, это одна из сложнейших проблем, с которой мы сталкивались за последнее время", - отметил исполнительный директор фестиваля Марк Монахан.

По словам биолога Карлтонского университета Майкла Рунтца, если сдвинуть гнездо на несколько футов, самка может отказаться от своих яиц. Чтобы из яиц крикливого зуйка вылупились птенцы требуется от 24 до 28 дней, вскоре после чего она смогут самостоятельно летать.

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Напомним, хэдлайнерами в этом году выступают Foo Fighters и Шон Мендес.
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 Теги: Канада, фестиваль, птица

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Сегодня, 10:19 » Автор: Алена Шимко
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