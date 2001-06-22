Раздел: Мир
Итальянцам пообещали бесплатный интернет
Доступ к Интернету является правом каждого гражданина, в связи с чем правительство обеспечит всех 30 минутами бесплатного соединения.
Каждый гражданин страны получит 30 минут бесплатного интернет-соединения. Об этом заявил вице-премьер Италии, министр труда и социальной политики Луиджи Ди Майо, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Я представляю государство, которое гарантирует не менее 30 минут интернет-соединения для тех, кто не может себе этого позволить. Мы работаем над этим, доступ к интернету есть правом каждого гражданина", - сказал Ди Майо.
Он подчеркнул, что речь идет о 30 бесплатных минутах интернета ежедневно.
По словам Ди Майо, это предложение будет элементом правительственной программы по "цифровому обществу".
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Министр также сообщил, что правительство будет проводить действия, направленные на укрепление и модернизацию интернет-сети по всей стране путем увеличения инвестиций в широкополосный интернет и технологию 5G.
Каждый гражданин страны получит 30 минут бесплатного интернет-соединения. Об этом заявил вице-премьер Италии, министр труда и социальной политики Луиджи Ди Майо, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Я представляю государство, которое гарантирует не менее 30 минут интернет-соединения для тех, кто не может себе этого позволить. Мы работаем над этим, доступ к интернету есть правом каждого гражданина", - сказал Ди Майо.
Он подчеркнул, что речь идет о 30 бесплатных минутах интернета ежедневно.
По словам Ди Майо, это предложение будет элементом правительственной программы по "цифровому обществу".
Читайте также: В нескольких парках Киева пообещали бесплатный Wi-Fi
Министр также сообщил, что правительство будет проводить действия, направленные на укрепление и модернизацию интернет-сети по всей стране путем увеличения инвестиций в широкополосный интернет и технологию 5G.
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