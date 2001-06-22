» » Итальянцам пообещали бесплатный интернет
Раздел: Мир  
0

Итальянцам пообещали бесплатный интернет

Итальянцам пообещали бесплатный интернетДоступ к Интернету является правом каждого гражданина, в связи с чем правительство обеспечит всех 30 минутами бесплатного соединения.

Каждый гражданин страны получит 30 минут бесплатного интернет-соединения. Об этом заявил вице-премьер Италии, министр труда и социальной политики Луиджи Ди Майо, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Я представляю государство, которое гарантирует не менее 30 минут интернет-соединения для тех, кто не может себе этого позволить. Мы работаем над этим, доступ к интернету есть правом каждого гражданина", - сказал Ди Майо.

Он подчеркнул, что речь идет о 30 бесплатных минутах интернета ежедневно.

По словам Ди Майо, это предложение будет элементом правительственной программы по "цифровому обществу".

Читайте также: В нескольких парках Киева пообещали бесплатный Wi-Fi

Министр также сообщил, что правительство будет проводить действия, направленные на укрепление и модернизацию интернет-сети по всей стране путем увеличения инвестиций в широкополосный интернет и технологию 5G.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Италия, интернет, бесплатно

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:14 » Автор: Алена Шимко
     288
     0

Похожие новости по теме

В Италии появилось новое правительство В Италии появилось новое правительство

В состав правительства пошлв 18 министров, все они приняли присягу

В Италии лидер «Движения 5 звезд» призвал к акциям протеста В Италии лидер «Движения 5 звезд» призвал к акциям протеста

Такие призывы прозвучали во время онлайн-трансляции на Facebook.

ООН должна закрыть террористам доступ к интернету, - Казахстан ООН должна закрыть террористам доступ к интернету, - Казахстан

Казахстан работает над созданием системы национального "киберщита".

Жители Баку устроили поножовщину из-за бесплатного Wi-Fi Жители Баку устроили поножовщину из-за бесплатного Wi-Fi

В Баку бесплатный интернет стоил здоровья двоим людям.

В КНДР туристов отключили от 3G В КНДР туристов отключили от 3G

В КНДР иностранных туристов лишили доступа к 3G интернету.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх