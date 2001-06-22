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Раздел: Мир  
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Названы самые богатые семьи мира

Названы самые богатые семьи мираВскоре ситуация должна радикально измениться.

Эксперты Bloomberg составили список 25 богатейших семейств, владеющих в общей сложности более чем $1,1 трлн. При этом в рейтинге учитывались только достаточно «старые деньги», то есть состояния, которые хотя бы раз были переданы по наследству из одного поколения в другое и не остались в руках единственного наследника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на capital.ua.

В топ-25 семейного рейтинга оказалось лишь три семьи из Азии — большинство местных миллиардеров, особенно китайские, разбогатели относительно недавно и их деньги просто не успели «состариться».

Впрочем, эксперты Bloomberg отмечают, что вскоре ситуация должна радикально измениться, так как китайские магнаты начинают отходить от дел, передавая свои капиталы и компании в руки потомков.

Безоговорочным лидером рейтинга стало семейство Уолтон, контролирующее сеть из почти 12 тыс. супермаркетов Walmart. Общее состояние членов этой семьи, благополучие которой заложил Сэм Уолтон, купивший свой первый магазин в 1945 году, Bloomberg оценил в $151,5 млрд.

Состояние Чарльза и Дэвида Кохов, двоих сыновей Фреда Коха, основавшего в 1940 году компанию, из которой сорок лет спустя выросла американская корпорация Koch Industries, Bloomberg оценивает в $98,7 млрд. Вообще-то изначально в семейном деле участвовало четверо братьев, но в 1983 году Фредерик и Уильям вышли из бизнеса, продав свои доли Чарльзу и Дэвиду. В рейтинге миллиардеров ушедшие не значатся.

Третье место ($89,7 млрд) удерживают наследники Фрэнка Марса, основавшего в начале XX века кондитерскую компанию Mars, ставшую с годами одним из крупнейших игроков на мировом рынке сладостей. Mars Inc. до сих пор полностью принадлежит семье Марс.

Кроме того, в пятерку богатейших семей мира вошли три бельгийские династии (ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх), контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev ($54,1 млрд), и семья Дюма, которой принадлежит дом мод Hermes ($49,2 млрд). Нынешний глава Hermes Аксель Дюма — потомок основателя компании Тьерри Эрме в пятом поколении.

Первыми в рейтинге представителями Азии стали члены семьи Амбани, контролирующие крупнейший индийский холдинг Reliance Industries ($43,4 млрд). По оценке Bloomberg, у этой семьи седьмое по величине состояние в мире.

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Кроме того, в топ-25 вошли семья Альбрехт (владеет сетью супермаркетов Aldi, $38,8 млрд), основавший Auchan Жерар Мюлье и его потомки ($37,5 млрд), потомки основателя Samsung Ли Бён Чхоля ($30,9 млрд), наследники Эсте Лаудер ($24,3 млрд) и другие.
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 Теги: богатые семьи, рейтинг

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Сегодня, 21:26 » Автор: Едгар Букмирза
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