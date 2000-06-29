Раздел: Мир
Неизвестный напал на офис местной газеты в США, есть жертвы
Стрелок открыл огонь по людям в редакции через стеклянную дверь.
В редакции Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США) произошла стрельба. Об этом рассказал журналист издания Фил Девис, который стал очевидцем нападения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Стрелок открыл огонь через стеклянную дверь в офис по нескольким сотрудникам. Не могу сказать больше и не хочу объявлять никого мертвым, но это плохо", – написал он.
Девис отметил, что сам он спрятался под столом.
"Нет ничего страшнее, чем слышать, сидя под столом, как в людей стреляют, и затем преступник перезаряжает оружие", – сказано в его твите.
Полиция подтвердила факт стрельбы, проинформировав, что здание эвакуировали. О задержании стрелка правоохранители еще не сообщали.
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По данным журналистов, жертвами стрельбы стал четыре человека.
В редакции Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США) произошла стрельба. Об этом рассказал журналист издания Фил Девис, который стал очевидцем нападения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Стрелок открыл огонь через стеклянную дверь в офис по нескольким сотрудникам. Не могу сказать больше и не хочу объявлять никого мертвым, но это плохо", – написал он.
Девис отметил, что сам он спрятался под столом.
"Нет ничего страшнее, чем слышать, сидя под столом, как в людей стреляют, и затем преступник перезаряжает оружие", – сказано в его твите.
Полиция подтвердила факт стрельбы, проинформировав, что здание эвакуировали. О задержании стрелка правоохранители еще не сообщали.
Читайте также: В израильскую больницу доставили палестинского подростка с бомбой на теле
По данным журналистов, жертвами стрельбы стал четыре человека.
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