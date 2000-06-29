Неизвестный напал на офис местной газеты в США, есть жертвы

Стрелок открыл огонь по людям в редакции через стеклянную дверь.



В редакции Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США) произошла стрельба. Об этом рассказал журналист издания Фил Девис, который стал очевидцем нападения, сообщает



"Стрелок открыл огонь через стеклянную дверь в офис по нескольким сотрудникам. Не могу сказать больше и не хочу объявлять никого мертвым, но это плохо", – написал он.



Девис отметил, что сам он спрятался под столом.



"Нет ничего страшнее, чем слышать, сидя под столом, как в людей стреляют, и затем преступник перезаряжает оружие", – сказано в его твите.



Полиция подтвердила факт стрельбы, проинформировав, что здание эвакуировали. О задержании стрелка правоохранители еще не сообщали.



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По данным журналистов, жертвами стрельбы стал четыре человека. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В редакции Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США) произошла стрельба. Об этом рассказал журналист издания Фил Девис, который стал очевидцем нападения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон "Стрелок открыл огонь через стеклянную дверь в офис по нескольким сотрудникам. Не могу сказать больше и не хочу объявлять никого мертвым, но это плохо", – написал он.Девис отметил, что сам он спрятался под столом."Нет ничего страшнее, чем слышать, сидя под столом, как в людей стреляют, и затем преступник перезаряжает оружие", – сказано в его твите.Полиция подтвердила факт стрельбы, проинформировав, что здание эвакуировали. О задержании стрелка правоохранители еще не сообщали.По данным журналистов, жертвами стрельбы стал четыре человека.



