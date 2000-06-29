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Президент США прокомментировал будущую встречу с Путиным
Трамп и Путин встретятся 16 июля в Финляндии.
Президент США Дональд Трамп "с нетерпением ждет" встречи с российским лидером Владимиром Путиным и считает, что если США смогут поладить с Россией, то это будет замечательно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Так он в четверг ответил на вопрос об американо-российском саммите, который запланирован в Хельсинки на 16 июля. Слова Трампа приводят журналисты из пресс-пула Белого дома.
"Мы с нетерпением ждем этого (встречи – прим. Ред.). Если бы мы все могли поладить, то было бы замечательно", – отметил президент, который в данный момент находится в штате Висконсин на новом предприятии тайваньской компании Foxconn ("Фоксконн"), являющейся подрядчиком Apple ("Эппл") и собирающей для нее технику.
Как сообщалось, Трамп и Путин 16 июля проведут встречу в Хельсинки. Согласно информации Белого дома, они обсудят отношения между США и Россией и ряд вопросов национальной безопасности.
Напомним, в британском правительстве опасаются встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. По мнению британцев, результатом переговоров может стать отказ США от совместных учений НАТО в Норвегии этой осенью, отказ от решения создать американскую базу в Польше, а также признание российской оккупации Крыма и изменение режима санкций.
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Поводом для таких опасений стало недавнее решение США отказаться от совместных учений с Южной Кореей после переговоров главы американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Президент США Дональд Трамп "с нетерпением ждет" встречи с российским лидером Владимиром Путиным и считает, что если США смогут поладить с Россией, то это будет замечательно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Так он в четверг ответил на вопрос об американо-российском саммите, который запланирован в Хельсинки на 16 июля. Слова Трампа приводят журналисты из пресс-пула Белого дома.
"Мы с нетерпением ждем этого (встречи – прим. Ред.). Если бы мы все могли поладить, то было бы замечательно", – отметил президент, который в данный момент находится в штате Висконсин на новом предприятии тайваньской компании Foxconn ("Фоксконн"), являющейся подрядчиком Apple ("Эппл") и собирающей для нее технику.
Как сообщалось, Трамп и Путин 16 июля проведут встречу в Хельсинки. Согласно информации Белого дома, они обсудят отношения между США и Россией и ряд вопросов национальной безопасности.
Напомним, в британском правительстве опасаются встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. По мнению британцев, результатом переговоров может стать отказ США от совместных учений НАТО в Норвегии этой осенью, отказ от решения создать американскую базу в Польше, а также признание российской оккупации Крыма и изменение режима санкций.
Читайте также: Неизвестный напал на офис местной газеты в США, есть жертвы
Поводом для таких опасений стало недавнее решение США отказаться от совместных учений с Южной Кореей после переговоров главы американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном.
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