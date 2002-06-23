Раздел: Мир
Американка изготовила яд для убийства мужа
Бывшая жительница Государства Израиль, которая теперь постоянно проживает в американской Оклахоме, извинилась в связи с изготовлением мощного растительного ядовитого вещества, которое она хотела использовать против бывшего мужа.
Суд признал, что Даниэль Дана Лайман (Danielle Dana Layman) изготовляла рицин, будучи беременной и в доме, где в это же время находились четыре её ребенка. С другой стороны, суду пришлось согласиться с тем, что женщина не зашла настолько далеко, чтобы её действия можно было классифицировать как попытку убийства, поскольку сама 38-летняя подсудимая заявила, что никогда не планировала использовать токсин для того, чтобы лишить кого-то жизни. За решеткой несостоявшаяся отравительница проведет немногим больше трех лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 10минут.
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Даниэль Дана Лайман была арестована в феврале, когда другая женщина сообщила ФБР о её планах убить мужчину, который проживает в Израиле. Информатор рассказала, что Даниэль Дана Лайман хотела нанять её для убийства, разместив объявление через «Craigslist» и пообещав заплатить 4600 долларов, а также компенсировать расходы на путешествие в Израиль и обратно.
Суд признал, что Даниэль Дана Лайман (Danielle Dana Layman) изготовляла рицин, будучи беременной и в доме, где в это же время находились четыре её ребенка. С другой стороны, суду пришлось согласиться с тем, что женщина не зашла настолько далеко, чтобы её действия можно было классифицировать как попытку убийства, поскольку сама 38-летняя подсудимая заявила, что никогда не планировала использовать токсин для того, чтобы лишить кого-то жизни. За решеткой несостоявшаяся отравительница проведет немногим больше трех лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 10минут.
Читайте также: Американка придумала смешной способ контролировать транжиру-мужа
Даниэль Дана Лайман была арестована в феврале, когда другая женщина сообщила ФБР о её планах убить мужчину, который проживает в Израиле. Информатор рассказала, что Даниэль Дана Лайман хотела нанять её для убийства, разместив объявление через «Craigslist» и пообещав заплатить 4600 долларов, а также компенсировать расходы на путешествие в Израиль и обратно.
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