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Раздел: Мир  
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Турции выделили 3 млрд евро для решения проблемы беженцев

Турции выделили 3 млрд евро для решения проблемы беженцев Еще 500 млн евро достанутся фондам Евросоюза по Африке.

Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил о том, что Европейский Союз согласовал предоставление Турции очередного транша для реализации проектов, связанных с обеспечением беженцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.

"Мы договорились начать следующий транш финансирования для Турции и передать 500 млн евро для трастовых фондов ЕС по Африке", - отметил он.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, речь идет о сумме в размере три миллиарда евро.

"Соглашение ЕС-Турция: мы хотим сделать все, чтобы реализовать эту сделку в полном объеме. Был важный сигнал - сейчас мы, наконец, можем перевести Турции второй транш, следующие 3 млрд евро, конечно, на проекты для обеспечения беженцев - здесь Турция прилагает чрезвычайные усилия", - отметила она.

Соответствующее соглашение ЕС и Турции было заключено в марте 2016 года. В настоящее время страна уже приняла около 3,6 млн беженцев. Согласно договоренности, Анкара забирает всех беженцев, которые заново прибывают на греческие острова, и активнее противодействует группировкам контрабандистов. В свою очередь страны-члены ЕС забирают у нее сирийских беженцев и финансово помогают Анкаре обеспечивать проживание мигрантов.

Напомним, 11 июня Италия отказалась принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту. В ответ президент Франции Эммануэль Макрон обвинил новое итальянское правительство в "цинизме и безответственности". Из-за этого Министерство иностранных дел Италии вызвало на аудиенцию посла Франции в Италии. В ведомстве назвали реакцию Парижа неприемлемой.

Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявлял о том, что Италия намерена депортировать полмиллиона нелегальных мигрантов из страны. Это было предвыборным обещанием его партии.

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Тем временем Франция и Великобритания подписали новое соглашение о пограничном контроле, направленное на противодействие нелегальной миграции. Согласно договору, Лондон дополнительно выделит 44 миллиона фунтов стерлингов на решение проблемы Кале, где расположен стихийный лагерь мигрантов.
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 Теги: Турция, беженцы, транш

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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