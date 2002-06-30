Раздел: Мир
Турции выделили 3 млрд евро для решения проблемы беженцев
Еще 500 млн евро достанутся фондам Евросоюза по Африке.
Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил о том, что Европейский Союз согласовал предоставление Турции очередного транша для реализации проектов, связанных с обеспечением беженцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
"Мы договорились начать следующий транш финансирования для Турции и передать 500 млн евро для трастовых фондов ЕС по Африке", - отметил он.
По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, речь идет о сумме в размере три миллиарда евро.
"Соглашение ЕС-Турция: мы хотим сделать все, чтобы реализовать эту сделку в полном объеме. Был важный сигнал - сейчас мы, наконец, можем перевести Турции второй транш, следующие 3 млрд евро, конечно, на проекты для обеспечения беженцев - здесь Турция прилагает чрезвычайные усилия", - отметила она.
Соответствующее соглашение ЕС и Турции было заключено в марте 2016 года. В настоящее время страна уже приняла около 3,6 млн беженцев. Согласно договоренности, Анкара забирает всех беженцев, которые заново прибывают на греческие острова, и активнее противодействует группировкам контрабандистов. В свою очередь страны-члены ЕС забирают у нее сирийских беженцев и финансово помогают Анкаре обеспечивать проживание мигрантов.
Напомним, 11 июня Италия отказалась принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту. В ответ президент Франции Эммануэль Макрон обвинил новое итальянское правительство в "цинизме и безответственности". Из-за этого Министерство иностранных дел Италии вызвало на аудиенцию посла Франции в Италии. В ведомстве назвали реакцию Парижа неприемлемой.
Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявлял о том, что Италия намерена депортировать полмиллиона нелегальных мигрантов из страны. Это было предвыборным обещанием его партии.
Читайте также: Россия подала в суд на США из-за новых пошлин
Тем временем Франция и Великобритания подписали новое соглашение о пограничном контроле, направленное на противодействие нелегальной миграции. Согласно договору, Лондон дополнительно выделит 44 миллиона фунтов стерлингов на решение проблемы Кале, где расположен стихийный лагерь мигрантов.
Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил о том, что Европейский Союз согласовал предоставление Турции очередного транша для реализации проектов, связанных с обеспечением беженцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
"Мы договорились начать следующий транш финансирования для Турции и передать 500 млн евро для трастовых фондов ЕС по Африке", - отметил он.
По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, речь идет о сумме в размере три миллиарда евро.
"Соглашение ЕС-Турция: мы хотим сделать все, чтобы реализовать эту сделку в полном объеме. Был важный сигнал - сейчас мы, наконец, можем перевести Турции второй транш, следующие 3 млрд евро, конечно, на проекты для обеспечения беженцев - здесь Турция прилагает чрезвычайные усилия", - отметила она.
Соответствующее соглашение ЕС и Турции было заключено в марте 2016 года. В настоящее время страна уже приняла около 3,6 млн беженцев. Согласно договоренности, Анкара забирает всех беженцев, которые заново прибывают на греческие острова, и активнее противодействует группировкам контрабандистов. В свою очередь страны-члены ЕС забирают у нее сирийских беженцев и финансово помогают Анкаре обеспечивать проживание мигрантов.
Напомним, 11 июня Италия отказалась принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту. В ответ президент Франции Эммануэль Макрон обвинил новое итальянское правительство в "цинизме и безответственности". Из-за этого Министерство иностранных дел Италии вызвало на аудиенцию посла Франции в Италии. В ведомстве назвали реакцию Парижа неприемлемой.
Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявлял о том, что Италия намерена депортировать полмиллиона нелегальных мигрантов из страны. Это было предвыборным обещанием его партии.
Читайте также: Россия подала в суд на США из-за новых пошлин
Тем временем Франция и Великобритания подписали новое соглашение о пограничном контроле, направленное на противодействие нелегальной миграции. Согласно договору, Лондон дополнительно выделит 44 миллиона фунтов стерлингов на решение проблемы Кале, где расположен стихийный лагерь мигрантов.
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