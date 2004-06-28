Раздел: Мир
Трамп не исключил признания Крыма "российским"
Отвечая на вопрос журналистов, могут ли Соединенные Штаты признать Крым частью "российской территории", Трамп ответил: "Посмотрим".
Президент США Дональд Трамп не исключил признания Крыма "российским регионом", передает The Globe and Mail, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, Трамп ответил: "Посмотрим".
Читайте также: Экс-генсек НАТО сделал важное заявление по Крыму
Кроме того, по словам президента США, он "не видит проблем в хороших отношениях с Россией".
Президент США Дональд Трамп не исключил признания Крыма "российским регионом", передает The Globe and Mail, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, Трамп ответил: "Посмотрим".
Читайте также: Экс-генсек НАТО сделал важное заявление по Крыму
Кроме того, по словам президента США, он "не видит проблем в хороших отношениях с Россией".
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