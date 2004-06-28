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Раздел: Мир  
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Трамп не исключил признания Крыма "российским"

Трамп не исключил признания Крыма "российским"Отвечая на вопрос журналистов, могут ли Соединенные Штаты признать Крым частью "российской территории", Трамп ответил: "Посмотрим".

Президент США Дональд Трамп не исключил признания Крыма "российским регионом", передает The Globe and Mail, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, Трамп ответил: "Посмотрим".

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Кроме того, по словам президента США, он "не видит проблем в хороших отношениях с Россией".
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 Теги: США, Трамп, Крым

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Сегодня, 10:29 » Автор: Алена Шимко
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