Трамп не исключил признания Крыма "российским"

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Трамп хочет, чтобы США и НАТО наладили отношения с Россией.

Дональд Трамп хочет отложить соглашение с Россией по борьбе с террористами ИГИЛ.

Также кандидат в президенты США отметил, что не знает Путина и его это не слишком заботит