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Раздел: Мир  
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В Австрии официально признали третий пол

В Австрии официально признали третий полВ Австрии Конституционный суд постановил, что правительство страны должно разрешить гражданам при желании указать в официальных документах третий пол.

Об этом сообщает Associated Press, пишет Хроника.инфо со ссылкой на MigNews.

Суд признал существование третьего пола после рассмотрения дела интерсекс-активиста Алекса Юргена, безуспешно пытавшегося изменить пол в документах на "интерсекс", "открытый" или другое аналогичное слово.

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Конституционный суд Австрии постановил закрепить понятие третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния еще в ноябре 2017 года.
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 Теги: Австрия, суд, третий пол

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Сегодня, 11:01 » Автор: Алена Шимко
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