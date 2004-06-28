Раздел: Мир
В Австрии официально признали третий пол
В Австрии Конституционный суд постановил, что правительство страны должно разрешить гражданам при желании указать в официальных документах третий пол.
Об этом сообщает Associated Press, пишет Хроника.инфо со ссылкой на MigNews.
Суд признал существование третьего пола после рассмотрения дела интерсекс-активиста Алекса Юргена, безуспешно пытавшегося изменить пол в документах на "интерсекс", "открытый" или другое аналогичное слово.
Читайте также: В Германии признали существование третьего пола
Конституционный суд Австрии постановил закрепить понятие третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния еще в ноябре 2017 года.
Об этом сообщает Associated Press, пишет Хроника.инфо со ссылкой на MigNews.
Суд признал существование третьего пола после рассмотрения дела интерсекс-активиста Алекса Юргена, безуспешно пытавшегося изменить пол в документах на "интерсекс", "открытый" или другое аналогичное слово.
Читайте также: В Германии признали существование третьего пола
Конституционный суд Австрии постановил закрепить понятие третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния еще в ноябре 2017 года.
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