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В Австрии официально признали третий пол

В Австрии официально признали третий пол

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В Германии признали существование третьего пола Теперь в реестр о рождении можно вносить "третий пол".