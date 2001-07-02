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Раздел: Мир  
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Еще одна страна запретила пластиковые пакеты

Еще одна страна запретила пластиковые пакеты В Австралии будут штрафовать за использование таких одноразовых пакетов.

В Австралии 1 июля начал действовать запрет на пластиковые пакеты. Запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов является частью национальной политики страны по уменьшению количества отходов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Теперь магазины четырех из шести австралийских штатов будут штрафовать за использование таких пакетов. Такое решение властей вызвало неприятие у некоторых покупателей. Так, в одном из супермаркетов мужчина напал на сотрудника, отказавшегося продать ему пластиковый пакет.

По данным ООН, более 60 стран ввели запреты или налоговые сборы за одноразовые пакеты. В организации утверждают, что ежегодно в мире потребляется до 5 триллионов таких пакетов. ООН призвала к глобальному запрету одноразовых пластиковых пакетов до 2022 года.

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Страны Евросоюза заявили о намерении сократить использование наиболее распространенных и наиболее загрязняющих окружающую среду полиэтиленовых пакетов в апреле 2015 года.
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 Теги: Австралия, пластик, пакеты

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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