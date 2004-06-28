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Раздел: Мир  
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Британские министры отрепетировали похороны королевы - СМИ

Британские министры отрепетировали похороны королевы - СМИ
Подобный план действия разработан уже давно, но политики приняли участие в репетиции впервые.

В Великобритании министры отрепетировали свои действия на случай смерти королевы Елизаветы II, сообщает The Sunday Times.Такая репетиции прошла впервые, как раз на неделе, когда королева отменила посещение службы в соборе Святого Павла из-за плохого самочувствия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

У репетиции было кодовое название "Дворцовый голубь". Премьер-министр Тереза Мэй и министры обсудили вероятный план действий в первый день после смерти монарха.

Впервые гражданские служащие и политики вместе обсуждали план. По словам одного из министров, все действия стали более активными из-за возраста королевы.

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Политики репетировали подготовку 10-дневного национального траура. В частности, отрабатывались действия на следующий день после смерти королевы, также чиновники решали, когда именно премьер-министр должен обращаться к народу и объявлять о событии.
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 Теги: Великобритания, Елизавета II, похороны

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Сегодня, 16:09 » Автор: Алена Шимко
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