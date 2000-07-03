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Раздел: Мир  
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Лукашенко рассказал об историческом выборе Беларуси

Лукашенко рассказал об историческом выборе Беларуси Президент республики выступил за многовекторную политику.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет выбирать между Востоком и Западом, а протянет "руку дружбы всем", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Об этом он заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси.

"За свою независимость мы уже переплатили. Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории. Осознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком: "Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь!" - сказал Лукашенко.

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Отдельно Лукашенко подчеркнул, что Беларусь за четверть века "в корне изменила свое положение в мире", и сегодня ее голос "уверенно звучит на международных площадках". "Наша страна стала проводником безопасности и стабильности в центре Европы", - заявил белорусский президент.
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 Теги: Лукашенко, Восток, Запад

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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