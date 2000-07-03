Раздел: Мир
Лукашенко рассказал об историческом выборе Беларуси
Президент республики выступил за многовекторную политику.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет выбирать между Востоком и Западом, а протянет "руку дружбы всем", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом он заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси.
"За свою независимость мы уже переплатили. Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории. Осознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком: "Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь!" - сказал Лукашенко.
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Отдельно Лукашенко подчеркнул, что Беларусь за четверть века "в корне изменила свое положение в мире", и сегодня ее голос "уверенно звучит на международных площадках". "Наша страна стала проводником безопасности и стабильности в центре Европы", - заявил белорусский президент.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет выбирать между Востоком и Западом, а протянет "руку дружбы всем", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом он заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси.
"За свою независимость мы уже переплатили. Поэтому будем делать все возможное, чтобы сохранить мир не только на своей земле, но и предостеречь жителей планеты от повторения страшных уроков истории. Осознавая себя неотъемлемой частью Европы и постсоветского пространства, мы протягиваем руку дружбы и сотрудничества всем", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что Беларусь не будет выбирать между Западом и Востоком: "Наш народ выбирает независимость, мир и партнерство. Мы выбираем Беларусь!" - сказал Лукашенко.
Читайте также: Еще одна страна запретила пластиковые пакеты
Отдельно Лукашенко подчеркнул, что Беларусь за четверть века "в корне изменила свое положение в мире", и сегодня ее голос "уверенно звучит на международных площадках". "Наша страна стала проводником безопасности и стабильности в центре Европы", - заявил белорусский президент.
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