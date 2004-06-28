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Раздел: Мир  
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Трамп намерен вести переговоры с Путиным "тет-а-тет" - CNN

Трамп намерен вести переговоры с Путиным "тет-а-тет" - CNN
Американский лидер начнет официальную подготовку к встрече с президентом РФ в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп планирует на предстоящих переговорах в Финляндии провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "один на один", а потом уже продолжить общение в присутствии помощников. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Что касается Путина, Трамп уже оценил их межличностные отношения, но хочет больше времени для развития отношений как лидеров двух стран", − указал собеседник телеканала.

По имеющимся данным, президент США начнет официальную подготовку к встрече с российским лидером в ближайшие дни.

"Скорее всего, это будут короткие встречи с (советником Белого дома по национальной безопасности Джоном) Болтоном и госсекретарем Майком Помпео, а также с другими представителями национальной безопасности", − отмечается в сообщении.

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Напомним, встреча Трампа и Путина состоится 16 июля в Хельсинки. Темой переговоров будут экономические связи двух стран и конфликты в Украине и Сирии.
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 Теги: Трамп, Путин, переговоры

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Сегодня, 11:20 » Автор: Алена Шимко
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