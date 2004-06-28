В Британии арестовали медсестру по подозрению в массовом убийстве детей

Женщину подозревают в убийстве восьми детей.



Британская полиция во вторник арестовала медицинскую сестру в госпитале Графиня Честер в Честере по подозрению в убийстве восьми детей и намерении лишить жизни шестерых других в роддоме на северо-западе Англии, сообщает



Согласно сообщению, расследование началось более года назад, после того, как в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей увеличилась смертность без явных причин.



Медперсонал обратился в полицию с заявлением, чтобы «исключить неестественные причины смерти» в отделении.



Полиция Честера расследует смерть 17 младенцев и 15 случаев «несмертельных коллапсов» в отделении в период с марта 2015 года по июль 2016 года.



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После смертельных случаев в больнице отказались принимать женщин до 32 недель беременности, переведя будущих матерей в другие больницы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Британская полиция во вторник арестовала медицинскую сестру в госпитале Графиня Честер в Честере по подозрению в убийстве восьми детей и намерении лишить жизни шестерых других в роддоме на северо-западе Англии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA Согласно сообщению, расследование началось более года назад, после того, как в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей увеличилась смертность без явных причин.Медперсонал обратился в полицию с заявлением, чтобы «исключить неестественные причины смерти» в отделении.Полиция Честера расследует смерть 17 младенцев и 15 случаев «несмертельных коллапсов» в отделении в период с марта 2015 года по июль 2016 года.После смертельных случаев в больнице отказались принимать женщин до 32 недель беременности, переведя будущих матерей в другие больницы.



