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Раздел: Мир  
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В Британии арестовали медсестру по подозрению в массовом убийстве детей

В Британии арестовали медсестру по подозрению в массовом убийстве детей Женщину подозревают в убийстве восьми детей.

Британская полиция во вторник арестовала медицинскую сестру в госпитале Графиня Честер в Честере по подозрению в убийстве восьми детей и намерении лишить жизни шестерых других в роддоме на северо-западе Англии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Согласно сообщению, расследование началось более года назад, после того, как в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей увеличилась смертность без явных причин.

Медперсонал обратился в полицию с заявлением, чтобы «исключить неестественные причины смерти» в отделении.

Полиция Честера расследует смерть 17 младенцев и 15 случаев «несмертельных коллапсов» в отделении в период с марта 2015 года по июль 2016 года.

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После смертельных случаев в больнице отказались принимать женщин до 32 недель беременности, переведя будущих матерей в другие больницы.
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 Теги: Британия, медсестра, дети

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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