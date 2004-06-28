Раздел: Мир
В Британии арестовали медсестру по подозрению в массовом убийстве детей
Женщину подозревают в убийстве восьми детей.
Британская полиция во вторник арестовала медицинскую сестру в госпитале Графиня Честер в Честере по подозрению в убийстве восьми детей и намерении лишить жизни шестерых других в роддоме на северо-западе Англии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Согласно сообщению, расследование началось более года назад, после того, как в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей увеличилась смертность без явных причин.
Медперсонал обратился в полицию с заявлением, чтобы «исключить неестественные причины смерти» в отделении.
Полиция Честера расследует смерть 17 младенцев и 15 случаев «несмертельных коллапсов» в отделении в период с марта 2015 года по июль 2016 года.
Читайте также: Дональд Трамп похвалил себя в собственном твиттере
После смертельных случаев в больнице отказались принимать женщин до 32 недель беременности, переведя будущих матерей в другие больницы.
Британская полиция во вторник арестовала медицинскую сестру в госпитале Графиня Честер в Честере по подозрению в убийстве восьми детей и намерении лишить жизни шестерых других в роддоме на северо-западе Англии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Согласно сообщению, расследование началось более года назад, после того, как в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей увеличилась смертность без явных причин.
Медперсонал обратился в полицию с заявлением, чтобы «исключить неестественные причины смерти» в отделении.
Полиция Честера расследует смерть 17 младенцев и 15 случаев «несмертельных коллапсов» в отделении в период с марта 2015 года по июль 2016 года.
Читайте также: Дональд Трамп похвалил себя в собственном твиттере
После смертельных случаев в больнице отказались принимать женщин до 32 недель беременности, переведя будущих матерей в другие больницы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
640
0
Также советуем посмотреть
- Смешные свадебные фотки, глядя на которые хочется остаться холостяком
- Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотов
- Российскому политтехнологу запретили въезд в Украину
- Китайские красавицы придумали забавный способ заработка
- Экс-мэра Киева Леонида Черновецкого вызывают на допрос
- Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
- Порошенко призвал Сербию признать Голодомор геноцидом украинского народа
- Страдающий от похмелья лемур стал звездой Сети
- Украина продолжит борьбу с информационной пропагандой
- Остроумные комментарии от людей, которым лишь дай повод посмеяться
- Уфологи насмешили неожиданным заявлением
- Самые смешные моменты, происходившие на футбольных полях
- Контракт между мертвыми и теми, кто не родился
- «Борцы за сепараторство»: в Google знатно потроллили боевиков «ЛНР»
- Как Россия потерпела поражение в Китае
- Очередная история из жизни «республики»
- На Кавказе самка оленя заставила волка убегать, поджав хвост
- Перед Порошенком постав комплекс проблем
- Смутила борода: индус подал на развод, впервые увидев лицо жены
- Результати дослідження щодо результатів боротьби із корупцією
- Огромный аллигатор устроил шоу на поле для гольфа
- В ожидании поцелуя Путина и Трампа
- Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентах
- Европа: тупик миграции
- Крым и Джон Болтон
- «Призрак» попал на фото, не на шутку перепугав семью
- Почему тотальная «зрада» так опасна
- Россиянки бросились в любовные сети иностранных фанатов
- В Канаде горе-воришка скрывалась от копов на потолке, но упала им под ноги
- В зоне ООС ранили украинского бойца
Оставьте свой комментарий