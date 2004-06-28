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Раздел: Мир  
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Трамп: Россия повлияла на выборы президента в США

Трамп: Россия повлияла на выборы президента в СШАПрезидент США Дональд Трамп не сомневается в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

"Он не сомневался в этом. Президент ясно дал понять, и он много раз говорил, что считает, что Россия вмешалась в наши выборы. Он сказал, что (президент РФ) Владимир Путин придерживается своей позиции на этот счет", – сказал Гидли журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать новый отчет комитета Сената Конгресса США по разведке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

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На вопрос представителей СМИ о позиции президента США по Крыму, Гидли ответил: "Мы не признаем попытку России аннексировать Крым".
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 Теги: Трамп, Россия, США, выборы

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Сегодня, 13:34 » Автор: Алена Шимко
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