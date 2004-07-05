» » Пострадавших возле Солсбери отравили тем же веществом, что и Скрипалей
Раздел: Мир  
0

Пострадавших возле Солсбери отравили тем же веществом, что и Скрипалей

Пострадавших возле Солсбери отравили тем же веществом, что и Скрипалей Причиной нового отравления около Солсбери является "Новичок"

В приоритете полиции - установить, как пострадавшие подверглись воздействию яда, ведь нет свидетельств, что они посещали места, которые могли оказаться под воздействием "Новичка", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Два человека, которые были госпитализированы в городе Эймсбери, что недалкео от Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом заявил глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу, сообщается на сайте ведомства.

"Сегодня вечером мы получили результаты исследований из Портон-Дауна, которые показывают, что двое человек подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", - говорится в сообщении.

В полиции также рассказали, что первой была госпитализирована 44-летняя женщина. Женщина была без сознания, службу скорой помощи ей вызвали по одному из адресов в Эймсбери 30 июня около 10:15. Позднее в тот же день, около 15:30, по этому же адресу снова вызвали скорую - для 45-летнего мужчины. Он также был госпитализирован.

Изначально выдвигалась версия, согласно которой оба получили отравления после употребления наркотиков из потенциально зараженной партии. Однако 2 июля из-за симптомов, которые проявлялись у потерпевших, образцы анализов были направлены в военную лабораторию Портон Дауна.

​"После детального анализа этих образцов мы можем подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было идентифицирован как то же вещество, которым отравили Юлию и Сергея Скрипалей", - сказано в заявлении.

По словам Нила Басу, в приоритете полиции - установить, как пострадавшие подверглись воздействию яда, поскольку нет свидетельств о том, что они посещали места, которые могли оказаться под воздействием "Новичка" после отравления Скрипалей в Солсбери.

Как сообщалось, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии обнаружили без сознания мужчину и женщину. Их состояние связывают с влиянием неизвестного вещества. Мужчина и женщина в возрасте около 40 лет, находятся в районной больнице британского Солсбери в критическом состоянии.

Читайте также: В Британии рассказали, что будут делать с зараженными домами Скрипалей

Позже стало известно, что жертвы нового отравления вблизи Солсбери имеют схожие со Скрипалями симптомы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Солсбери, Великобритания

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
     396
     0

Похожие новости по теме

Названы имена людей, отравившихся возле Солсбери Названы имена людей, отравившихся возле Солсбери

Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс

В Британии рассказали, что будут делать с зараженными домами Скрипалей В Британии рассказали, что будут делать с зараженными домами Скрипалей

Недвижимость и личное имущество заражены остатками нервно-паралитического вещества.

В Солсбери съемочную группу российского канала выгнали из больницы - СМИ В Солсбери съемочную группу российского канала выгнали из больницы - СМИ

Из больницы выгнали группу телеканала РЕН TV.

Британская полиция нашла вероятное место нанесения яда Британская полиция нашла вероятное место нанесения яда "Новичок"

Наибольшая концентрация вещества выявлена на ручке входной двери.

Стало известно, чем отравили Скрипаля в Лондоне Стало известно, чем отравили Скрипаля в Лондоне

Для атаки на бывшего российского шпиона использовалось нервно-паралитическое вещество, входящее в группу Новичок.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх