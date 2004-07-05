Пострадавших возле Солсбери отравили тем же веществом, что и Скрипалей

Причиной нового отравления около Солсбери является "Новичок"



В приоритете полиции - установить, как пострадавшие подверглись воздействию яда, ведь нет свидетельств, что они посещали места, которые могли оказаться под воздействием "Новичка", передает интернет-издание



Два человека, которые были госпитализированы в городе Эймсбери, что недалкео от Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом заявил глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу, сообщается на сайте ведомства.



"Сегодня вечером мы получили результаты исследований из Портон-Дауна, которые показывают, что двое человек подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", - говорится в сообщении.



В полиции также рассказали, что первой была госпитализирована 44-летняя женщина. Женщина была без сознания, службу скорой помощи ей вызвали по одному из адресов в Эймсбери 30 июня около 10:15. Позднее в тот же день, около 15:30, по этому же адресу снова вызвали скорую - для 45-летнего мужчины. Он также был госпитализирован.



Изначально выдвигалась версия, согласно которой оба получили отравления после употребления наркотиков из потенциально зараженной партии. Однако 2 июля из-за симптомов, которые проявлялись у потерпевших, образцы анализов были направлены в военную лабораторию Портон Дауна.



​"После детального анализа этих образцов мы можем подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было идентифицирован как то же вещество, которым отравили Юлию и Сергея Скрипалей", - сказано в заявлении.



По словам Нила Басу, в приоритете полиции - установить, как пострадавшие подверглись воздействию яда, поскольку нет свидетельств о том, что они посещали места, которые могли оказаться под воздействием "Новичка" после отравления Скрипалей в Солсбери.



Как сообщалось, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии обнаружили без сознания мужчину и женщину. Их состояние связывают с влиянием неизвестного вещества. Мужчина и женщина в возрасте около 40 лет, находятся в районной больнице британского Солсбери в критическом состоянии.



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Позже стало известно, что жертвы нового отравления вблизи Солсбери имеют схожие со Скрипалями симптомы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В приоритете полиции - установить, как пострадавшие подверглись воздействию яда, ведь нет свидетельств, что они посещали места, которые могли оказаться под воздействием "Новичка", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Два человека, которые были госпитализированы в городе Эймсбери, что недалкео от Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом заявил глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу, сообщается на сайте ведомства."Сегодня вечером мы получили результаты исследований из Портон-Дауна, которые показывают, что двое человек подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", - говорится в сообщении.В полиции также рассказали, что первой была госпитализирована 44-летняя женщина. Женщина была без сознания, службу скорой помощи ей вызвали по одному из адресов в Эймсбери 30 июня около 10:15. Позднее в тот же день, около 15:30, по этому же адресу снова вызвали скорую - для 45-летнего мужчины. Он также был госпитализирован.Изначально выдвигалась версия, согласно которой оба получили отравления после употребления наркотиков из потенциально зараженной партии. Однако 2 июля из-за симптомов, которые проявлялись у потерпевших, образцы анализов были направлены в военную лабораторию Портон Дауна.​"После детального анализа этих образцов мы можем подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было идентифицирован как то же вещество, которым отравили Юлию и Сергея Скрипалей", - сказано в заявлении.По словам Нила Басу, в приоритете полиции - установить, как пострадавшие подверглись воздействию яда, поскольку нет свидетельств о том, что они посещали места, которые могли оказаться под воздействием "Новичка" после отравления Скрипалей в Солсбери.Как сообщалось, в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии обнаружили без сознания мужчину и женщину. Их состояние связывают с влиянием неизвестного вещества. Мужчина и женщина в возрасте около 40 лет, находятся в районной больнице британского Солсбери в критическом состоянии.Позже стало известно, что жертвы нового отравления вблизи Солсбери имеют схожие со Скрипалями симптомы.



