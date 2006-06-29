Раздел: Мир
В центре Вены осквернили памятник советским воинам
Неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в центре Вены.
Памятник облили краской, сообщили в посольстве России в Австрии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Памятник советским солдатам в австрийской столице регулярно подвергается осквернению вандалами.
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16 января прошлого года неизвестные заливали фасад памятника темно-красной краской, 10 января этого года неизвестные облили памятник черной краской, такой же инцидент произошел 6 марта. Посольство России каждый раз направляет ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, атакже недопущению подобных инцидентов впредь.
Памятник облили краской, сообщили в посольстве России в Австрии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Памятник советским солдатам в австрийской столице регулярно подвергается осквернению вандалами.
Читайте также: Во Львове изуродовали монумент советским воинам
16 января прошлого года неизвестные заливали фасад памятника темно-красной краской, 10 января этого года неизвестные облили памятник черной краской, такой же инцидент произошел 6 марта. Посольство России каждый раз направляет ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, атакже недопущению подобных инцидентов впредь.
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