» » В центре Вены осквернили памятник советским воинам
Раздел: Мир  
0

В центре Вены осквернили памятник советским воинам

В центре Вены осквернили памятник советским воинамНеизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в центре Вены.

Памятник облили краской, сообщили в посольстве России в Австрии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

Памятник советским солдатам в австрийской столице регулярно подвергается осквернению вандалами.

Читайте также: Во Львове изуродовали монумент советским воинам

16 января прошлого года неизвестные заливали фасад памятника темно-красной краской, 10 января этого года неизвестные облили памятник черной краской, такой же инцидент произошел 6 марта. Посольство России каждый раз направляет ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, атакже недопущению подобных инцидентов впредь.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Вена, памятник, вандализм

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 14:15 » Автор: Алена Шимко
     334
     0

Похожие новости по теме

В Праге облили розовой краской памятник маршалу Советского Союза В Праге облили розовой краской памятник маршалу Советского Союза

На памятнике также оставили надпись краской.

В Австрии облили краской монумент советским воинам В Австрии облили краской монумент советским воинам

Россия уже отреагировала на этот инцидент.

В Литве памятники советским солдатам раскрасили в цвета флага Украины В Литве памятники советским солдатам раскрасили в цвета флага Украины

Подозреваемые пока не установлены, возбуждены досудебные расследования.

В Польше разгромили памятник советским воинам В Польше разгромили памятник советским воинам

В Любаве находятся могилы 13 солдат СССР.

В Польше разрушили памятник воинам УПА В Польше разрушили памятник воинам УПА

Неизвестные нарисовали на памятнике перевернутый тризуб.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх