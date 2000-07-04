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Мировые цены на нефть могут значительно повыситься

Мировые цены на нефть могут значительно повыситься

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Bank of America прогнозирует падение нефти до 30 долларов уже в марте Среднегодовая цена Brent составит 52 доллара в 2015 году и 58 долларов в 2016 году.