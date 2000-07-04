» » Мировые цены на нефть могут значительно повыситься
Раздел: Мир  
0

Мировые цены на нефть могут значительно повыситься

Мировые цены на нефть могут значительно повыситься Ожидается, что стоимость нефти достигнет до 150 долларов за баррель.

Цены на нефть в краткосрочной перспективе могут вырасти до 150 долларов за баррель. Такой прогноз содержится в докладе аналитической компании Sanford C. Bernstein & Co, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

«Инвесторы, которые призывали руководство компаний ограничить капвложения и вернуть им деньги, пожалеют о недостатке инвестиций в отрасли. Любой дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально намного более сильному, чем рост до 150 долларов за баррель в 2008 году», — говорится в документе.

Отмечается, что миноритарные акционеры нефтяных компаний по всему миру на общих собраниях настаивают на сокращении инвестиционных программ и на повышении дивидендов. Также компании вынуждены проводить обратный выкуп акций у их держателей, чтобы повысить стоимость бумаг.

В результате уровень добычи падает, сокращается геологоразведка, что приводит к дефициту и, как следствие, высоким ценам. Наибольший спрос на нефть наблюдается в странах Азии.

В качестве примера приводится ситуация американской ExxonMobil, которая в начале 2018 года, вопреки требованиям акционеров, увеличила расходы на развитие и инвестиции, а также сократила программу обратного выкупа. Однако держатели акций начали распродавать их, и в итоге капитализация (совокупная рыночная стоимость акций) упала на больше чем на 15 процентов.

Читайте также: Трое видеоблогеров разбились насмерть, упав с вершины водопада

В декабре 2016 года 13 стран-членов ОПЕК и 11 государств, не входящих в картель, подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. На долю России пришлось около 200 тысяч баррелей в день. Это привело к росту котировок марки Brent — с 50 до 78 долларов за баррель.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: нефть, цена

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
     59
     0

Похожие новости по теме

Bank of America прогнозирует падение нефти до 30 долларов уже в марте Bank of America прогнозирует падение нефти до 30 долларов уже в марте

Среднегодовая цена Brent составит 52 доллара в 2015 году и 58 долларов в 2016 году.

Нефть сегодня стоит ниже 65 долларов Нефть сегодня стоит ниже 65 долларов

Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть WTI опустилась до 61,95 долларов за баррель.

Эксперт спрогнозировал падение стоимости нефти до $50 в начале следующего года Эксперт спрогнозировал падение стоимости нефти до $50 в начале следующего года

Затем котировки стабилизируются на уровне $60-70 за баррель.

Цены на нефть будут падать и в 2015 году Цены на нефть будут падать и в 2015 году

Агентство снизило прогноз спроса на нефть ОПЕК в будущем году.

В Кувейте прогнозирует падение цены на нефть до 76 долларов В Кувейте прогнозирует падение цены на нефть до 76 долларов

76-77 долларов за баррель может стать тем уровнем, на котором снижение остановится.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх