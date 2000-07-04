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Раздел: Мир  
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На британском пляже нашли стаю пьяных чаек

На британском пляже нашли стаю пьяных чаек Некоторые птицы даже умерли из-за алкоголя.

В одном из центров в Западном Хэтче под Таунтоном, Сомерсет, за две недели обнаружили почти 30 пьяных птиц, пахнущих алкоголем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Некоторые из птиц были найдены без сознания, и от них пахло алкоголем. По теории, они могут пить оставшиеся алкогольные напитки по всему юго-западному побережью, что делает их слишком пьяными, чтобы ходить или даже летать. Может быть жадные чайки питались зерновыми отходами от пивоваренного завода в этом района.

Ветеринар Дэвид Купер прокомментировал инцидент.

«Они выглядели ужасно. Некоторые из них были настолько пьяны, что умерли. Кажется, что все они глотали какое-то зерно - возможно, от пивоваренного завода, - похоже, это сделало их пьяными».

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Одна птица была спасена в Лайме Регис, Дорсет, после того, как выпила алкоголь на пляже. Экипаж из шести пожарных был вызван, чтобы спасти чайку, которая вела себя очень неустойчиво на крыше, но, когда они прибыли, она уже упала и сидела на земле.
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 Теги: Британия, чайки, алкоголь

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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