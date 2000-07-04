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В Варшаве произошла утечка токсина, 14 человек госпитализированы
Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту.
В Варшаве (Польша), в результате утечки токсичных веществ в главном грузовом терминале, пострадали 14 человек. Об этом сообщает RMF, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Так, согласно информации издания, на данный момент группа специалистов распознают это вещество. По предварительным данным, утечка произошла из одной из бочек, в которой, вероятно, перевозили цианистый бензил - вещество, которое сильно действует на кожу, глаза и дыхательные пути.
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Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту. Все они были госпитализированы в больницу.
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