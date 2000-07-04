В США разбился второй вертолет за день

Вертолет упал на жилой дом в штате Вирджиния.



В воскресенье, 8 июля, в городе Уильямсбург (штат Вирджиния, США) потерпел крушение вертолет Robinson R44, на борту которого находился один пилот, сообщает



Вертолет упал в жилом квартале. В результате падения вертолета был поврежден и загорелся жилой дом.



Местные власти сообщают об одном погибшем: пилоте вертолета.



Читайте также: В США разбился медицинский вертолет



Начато выяснение причин авиакатастрофы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В воскресенье, 8 июля, в городе Уильямсбург (штат Вирджиния, США) потерпел крушение вертолет Robinson R44, на борту которого находился один пилот, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il Вертолет упал в жилом квартале. В результате падения вертолета был поврежден и загорелся жилой дом.Местные власти сообщают об одном погибшем: пилоте вертолета.Начато выяснение причин авиакатастрофы.



