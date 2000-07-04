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Раздел: Мир  
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В США разбился второй вертолет за день

В США разбился второй вертолет за день Вертолет упал на жилой дом в штате Вирджиния.

В воскресенье, 8 июля, в городе Уильямсбург (штат Вирджиния, США) потерпел крушение вертолет Robinson R44, на борту которого находился один пилот, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il

Вертолет упал в жилом квартале. В результате падения вертолета был поврежден и загорелся жилой дом.

Местные власти сообщают об одном погибшем: пилоте вертолета.

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Начато выяснение причин авиакатастрофы.
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 Теги: США, вертолет, крушение

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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