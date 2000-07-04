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Раздел: Мир  
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В Китае запретили критиковать Трампа

В Китае запретили критиковать Трампа
Пекин приказал государственным СМИ не использовать "агрессивный язык" против Дональда Трампа.

Некоторые государственные СМИ Китая получили распоряжение властей страны смягчить критику и не использовать "агрессивный язык" в отношении американского президента Дональда Трампа, сообщает South China Morning Post со ссылкой на анонимный источник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что несмотря на обострившиеся в последнее время торговые отношения из-за взаимного введения новых ввозных пошлин, и США, и Китай предпочитают воздерживаться от оскорблений и открытой критики лидеров двух государств.

"Нам сказали, чтобы мы не использовали агрессивных выражений в отношении Трампа", − рассказал источник издания.

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Подчеркивается, что СМИ, несмотря на активную критику торговой политики Белого дома в целом, не обвиняют в сложившейся ситуации Трампа или же кого-то из чиновников персонально.
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 Теги: Китай, СМИ, Трамп, критика

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Сегодня, 12:02 » Автор: Алена Шимко
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