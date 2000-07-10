В Китае появились эсминцы с инновационным вооружением

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Военный корабль будет принят на вооружение КНР в 2020 году.

Согласно международным договоренностям, корабли подобного класса и веса могут находиться в водах Черного моря не более 21 дня. Эсминец ВМС США Donald Cook и французский военный корабль разведки Dupuy de Lome вошли в Черное море, сообщает в пятницу турецкая газета Sabah.