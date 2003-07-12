Раздел: Мир
Ким Чен Ын прислал Трампу благодарственное письмо
Американский лидер обнародовал послание из КНДР в Twitter и назвал его доказательством существенного прогресса между двумя странами.
Глава КНДР Ким Чен Ын написал президенту США Дональду Трампу письмо, в котором высоко оценил усилия двух сторон по выполнению достигнутых на встрече в Сингапуре договоренностей, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Очень хорошая записка от лидера Северной Кореи Кима. Достигнут большой прогресс!" – прокомментировал послание глава Белого дома
Отметим, что Ким Чен Ын в обращении к американскому коллеге указал на ценность "энергичных и беспрецедентных усилий", которые Трамп предпринимает для развития отношений между США и Северной Кореей.
Кроме того, лидер КНДР выразил надежду на новую встречу. От отметил, что совместные усилия откроют новые перспективы для двух стран и будут плодотворны.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына. После нее было подписано итоговое соглашение, которое включало четыре ключевых пункта.
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Ранее сообщалось, что Северная Корея не согласилась на создание совместной рабочей группы по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
Глава КНДР Ким Чен Ын написал президенту США Дональду Трампу письмо, в котором высоко оценил усилия двух сторон по выполнению достигнутых на встрече в Сингапуре договоренностей, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Очень хорошая записка от лидера Северной Кореи Кима. Достигнут большой прогресс!" – прокомментировал послание глава Белого дома
Отметим, что Ким Чен Ын в обращении к американскому коллеге указал на ценность "энергичных и беспрецедентных усилий", которые Трамп предпринимает для развития отношений между США и Северной Кореей.
Кроме того, лидер КНДР выразил надежду на новую встречу. От отметил, что совместные усилия откроют новые перспективы для двух стран и будут плодотворны.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына. После нее было подписано итоговое соглашение, которое включало четыре ключевых пункта.
Читайте также: В США назвали лучшего президента за всю историю страны
Ранее сообщалось, что Северная Корея не согласилась на создание совместной рабочей группы по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
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