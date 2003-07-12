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Раздел: Мир  
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Абрамович обзавелся новым пентхаусом в Лондоне

Абрамович обзавелся новым пентхаусом в ЛондонеСтоимость пентхауса с видом на Темзу составляет £30 млн (около $40 млн).

Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем пентхауса площадью более 550 кв. м в лондонском комплексе Chelsea Waterfront. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По данным издания, стоимость пентхауса с видом на Темзу, расположенного недалеко от домашнего для клуба Челси стадиона Stamford Bridge, составляет £30 млн (около $40 млн).

Журналисты отмечают, что пентхаус Абрамовича - крупнейший в комплексе. Кроме того, миллиардер купил несколько (точное число неизвестно) мест на подземной стоянке комплекса стоимостью £85 тыс. каждая.

Как сообщается, ЖК Chelsea Waterfront расположен в одном из самых престижных мест Лондона, неподалеку от улицы King's Road.

Журналисты выяснили, что решение о покупке пентхауса Абрамович принял за несколько месяцев до того, как у него возникли проблемы с получением британской визы, но закрыл сделку уже после того, как эти проблемы начались.

Напомним, в конце мая стало известно, что Абрамович завершил все формальности, связанные с переездом в Израиль и получением местного гражданства. После этого представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в беседе с журналистами признал, что как гражданин Израиля Абрамович сможет въезжать в Великобританию без визы.

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Также сообщалось, что Абрамович отложил на неопределенный срок реконструкцию стадиона для своего футбольного клуба лондонского Челси. В то же время 9 июня стало известно, что Абрамович отказался продать принадлежащий ему футбольный клуб Челси самому богатому человеку Великобритании Джеймсу Рэтклиффу за £2 млрд (примерно $2,7 млрд).
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 Теги: Абрамович, пентхаус

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Сегодня, 14:31 » Автор: Богдан Процив
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