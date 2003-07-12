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Раздел: Мир  
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Бывшего телохранителя бен Ладена депортировали из Германии

Бывшего телохранителя бен Ладена депортировали из ГерманииГражданин Туниса в последние годы он с женой и детьми жил в городе Бохум.

Бывшего телохранителя террориста Усамы бен Ладена депортировали из Германии. Об этом сообщила журналистам представитель немецкого МВД Аннегрет Корф в пятницу, 13 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Могу подтвердить, что сегодня утром его, Сами А., доставили в Тунис и передали тунисским властям", - сказала Корф.

Сами А. - гражданин Туниса, последние годы он с женой и детьми жил в городе Бохум. В конце июня его задержали и отправили в депортационную тюрьму.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев вначале санкционировало депортацию, но Сами А. обжаловал это решение. Суд в свою очередь решил, что мужчину депортировать нельзя, потому что гарантий того, что его не будут пытать на родине, нет.

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По данным журнала Der Spiegel, решение суда поступило слишком поздно - на тот момент самолет с Сами А. уже находился в воздухе.
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 Теги: Бен Ладен, охранник

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Сегодня, 17:49 » Автор: Богдан Процив
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