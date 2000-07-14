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Раздел: Мир  
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Китайский самолет совершил аварийную посадку из-за пилота-вейпера

Китайский самолет совершил аварийную посадку из-за пилота-вейпераВ Китае самолет Гонконг-Далянь пошел на аварийную посадку из-за пилота-вейпера, который решил покурить на борту и случайно отключил кондиционер.

Об этом сообщает ВВС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Второй пилот авиакомпании AirChina решил подымить вейпом на борту и скрыть это. Поэтому он случайно отключил кондиционер.

В результате уровень кислорода на борту воздушного судна резко упал, в салоне выпали кислородные маски, а пилотам пришлось начать аварийное снижение. Самолет снизился более чем на 6,5 километров примерно за 10 минут.

Когда пилоты заметили, что отключен кондиционер, они включили его и снова набрали необходимую высоту.

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Подробности и точные причины инцидента уточняются. В авиакомпании заявили, что «в отношении пилота не проявят толерантности», если его вина будет доказана.
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 Теги: Китай, самолет, аварийная посадка

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Сегодня, 11:02 » Автор: Алена Шимко
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