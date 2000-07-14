Раздел: Мир
Китайский самолет совершил аварийную посадку из-за пилота-вейпера
В Китае самолет Гонконг-Далянь пошел на аварийную посадку из-за пилота-вейпера, который решил покурить на борту и случайно отключил кондиционер.
Об этом сообщает ВВС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Второй пилот авиакомпании AirChina решил подымить вейпом на борту и скрыть это. Поэтому он случайно отключил кондиционер.
В результате уровень кислорода на борту воздушного судна резко упал, в салоне выпали кислородные маски, а пилотам пришлось начать аварийное снижение. Самолет снизился более чем на 6,5 километров примерно за 10 минут.
Когда пилоты заметили, что отключен кондиционер, они включили его и снова набрали необходимую высоту.
Читайте также: В Варшаве самолет совершил аварийную посадку
Подробности и точные причины инцидента уточняются. В авиакомпании заявили, что «в отношении пилота не проявят толерантности», если его вина будет доказана.
Об этом сообщает ВВС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Второй пилот авиакомпании AirChina решил подымить вейпом на борту и скрыть это. Поэтому он случайно отключил кондиционер.
В результате уровень кислорода на борту воздушного судна резко упал, в салоне выпали кислородные маски, а пилотам пришлось начать аварийное снижение. Самолет снизился более чем на 6,5 километров примерно за 10 минут.
Когда пилоты заметили, что отключен кондиционер, они включили его и снова набрали необходимую высоту.
Читайте также: В Варшаве самолет совершил аварийную посадку
Подробности и точные причины инцидента уточняются. В авиакомпании заявили, что «в отношении пилота не проявят толерантности», если его вина будет доказана.
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