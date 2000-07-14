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Финнам запретили наблюдать за кортежем Путина

Финнам запретили наблюдать за кортежем Путина По словам правоохранителей Хельсинки, любопытство может закончиться спецоперацией.

В полиции столицы Финляндии города Хельсинки предупредили жителей о том, что не стоит разглядывать из окон домов и с балконов, как по городу будут следовать кортежи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в день их встречи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Не стоит находиться у окон и на балконах, если видно, что приближается кортеж. Не стоит также открывать окна. Мы не можем следить за всеми горожанами, но это наверняка привлечет наше внимание и внимание служб безопасности гостей. Это может привести к проведению дополнительных операций", – приводит издание слова Хейкки Копперойнена из столичного полицейского управления.

Он пояснил, что полиция может прийти с инспекцией домой к человеку, нарушающему это предупреждение. При этом наблюдать за кортежами можно будет, например, из песчаной зоны парка на улице Южная Эспланада и со ступенек здания финского парламента.

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Ранее в полиции сообщили, что часть центра Хельсинки будет перекрыта в связи со встречей двух президентов. Изменения в движении в особенности затронут ряд улиц в центре столицы, вокруг президентского дворца, где состоится встреча, и улицу Маннергейма – одну из главных улиц Хельсинки. На время передвижения кортежей будут закрыты для проезда другого транспорта и некоторые улицы в районе аэропорта Хельсинки-Вантаа.
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 Теги: Финляндия, Путин, Трамп

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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