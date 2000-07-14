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Раздел: Мир  
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Около Йемена произошло мощное подземное землетрясение

Около Йемена произошло мощное подземное землетрясение Магнитуда землетрясения составила 5,4.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Аденском заливе неподалеку от берегов Йемена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Подземные толчки были зафиксированы в 01.57 по времени UTC (04.57 по Киеву) в 136 километрах к юго-юго-востоку от района Сайхут провинции Эль-Махра на юго-востоке Йемена.

Очаг подземных толчков находился на глубине десяти километров, сказано в сообщении.

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О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
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 Теги: Йемен, землетрясение

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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