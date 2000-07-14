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Раздел: Мир  
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Трамп посоветовал Мэй подать в суд на Евросоюз

Трамп посоветовал Мэй подать в суд на ЕвросоюзПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп порекомендовал ей подать в суд на ЕС вместо переговоров.

Об этом она сообщила в телепрограмме на BBC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Он (Трамп - ред.) сказал мне подать в суд на ЕС вместо ведения переговоров", - отметила она.

Мэй также призвала всех критиков поддержать ее предложения по поводу будущих отношений с Европейским Союзом после выхода страны из блока.

Как отмечает BBC, на общей пресс-конференции в пятницу, Трамп сообщил, что дал премьер-министру Великобритании совет, а она его назвала слишком "грубым".

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп считает, что новый план относительно Brexit может негативно повлиять на любое будущее торговое соглашение Великобритании и Соединенных Штатов.
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 Теги: Трамп, Мэй, ЕС, суд

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Сегодня, 14:45 » Автор: Алена Шимко
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