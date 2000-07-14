Раздел: Мир
Трамп посоветовал Мэй подать в суд на Евросоюз
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп порекомендовал ей подать в суд на ЕС вместо переговоров.
Об этом она сообщила в телепрограмме на BBC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Он (Трамп - ред.) сказал мне подать в суд на ЕС вместо ведения переговоров", - отметила она.
Мэй также призвала всех критиков поддержать ее предложения по поводу будущих отношений с Европейским Союзом после выхода страны из блока.
Как отмечает BBC, на общей пресс-конференции в пятницу, Трамп сообщил, что дал премьер-министру Великобритании совет, а она его назвала слишком "грубым".
Читайте также: Евросоюз требует от США отмены пошлин на ввоз металлов
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп считает, что новый план относительно Brexit может негативно повлиять на любое будущее торговое соглашение Великобритании и Соединенных Штатов.
Об этом она сообщила в телепрограмме на BBC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Он (Трамп - ред.) сказал мне подать в суд на ЕС вместо ведения переговоров", - отметила она.
Мэй также призвала всех критиков поддержать ее предложения по поводу будущих отношений с Европейским Союзом после выхода страны из блока.
Как отмечает BBC, на общей пресс-конференции в пятницу, Трамп сообщил, что дал премьер-министру Великобритании совет, а она его назвала слишком "грубым".
Читайте также: Евросоюз требует от США отмены пошлин на ввоз металлов
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп считает, что новый план относительно Brexit может негативно повлиять на любое будущее торговое соглашение Великобритании и Соединенных Штатов.
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