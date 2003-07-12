Раздел: Мир
В США расследуют покупку россиянином компании, ответственной за данные избирателей
Генпрокурор американского штата Мериланд Брайан Фрош открыл дело после того, как стало известно, что российский инвестор купил ІТ-компанию, которая частично управляет системой по регистрации избирателей штата.
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на совместное заявление президента Сената штата Мэриленд Томаса Майка Миллера и спикера Палаты представителей штата Майкла Буша, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Генеральный прокурор американского штата Мериланд Брайан Фрош открыл дело после того, как стало известно, что российский инвестор купил компанию, которая занимается программным обеспечением и которая частично управляет системой по регистрации избирателей штата", - говорится в сообщении.
Компания ByteGrid LLC, занимающаяся программным обеспечением, финансируется фондом AltPoint Capital Partners, где самым большим инвестором является российский олигарх Владимир Потанин, и где менеджером фонда является также россиянин.
Как сообщает CBS Baltimore, продажа компании имела место еще в 2015 году, однако до этого дня никто не знал в штате о продаже ByteGrid LLC.
Ранее, 13 июля, заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн выступил в Вашингтоне в связи с обнародованием обвинений, выдвинутых 12 сотрудникам Главного разведывательного управления в связи с вмешательством Москвы в американскую избирательную кампанию.
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Список обвинений из 11 пунктов представлен на 29 страницах, с подробным описанием действий, в которых обвиняются сотрудники российской военной разведки.
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