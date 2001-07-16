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Раздел: Мир  
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Британские принцы отказались посещать встречу королевы с Трампом

Британские принцы отказались посещать встречу королевы с Трампом Сейчас Дональд Трамп отправился в Хельсинки на встречу с Путиным.

Принц Чарльз и принц Уильям отказались встречаться с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Великобританию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"В ходе неофициальных обсуждений принцы Чарльз и Уильям дали очень четко понять, что не хотели бы принимать участие в визите президента", - говорится в сообщении.

В Букингемском дворце заявили, что тур Трампа не был государственным визитом, и что единственный план, который был составлен, включал встречу с королевой.

"Тем не менее, хорошо осведомленный источник сказал, что старшие советники разделяли озабоченность по поводу нежелания Чарльза и Уильяма участвовать во встрече с Трампом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Трамп прибыл вместе с первой леди Меланией с официальным четырехдневным визитом в Великобританию, но в Лондоне его встретили акциями протеста и гигантским дирижаблем Trump baby.

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Королева Великобритании Елизавета II приняла Трампа и Меланию в Виндзорском замке. Трамп опоздал на встречу с королевой на 10 минут - Елизавета II несколько раз проверяла свои часы.
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 Теги: Трамп, Принц Уильям, Принц Чарльз

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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