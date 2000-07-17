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Российский яд "Новичок" был замаскирован под парфюм, - инсайдер

Российский яд "Новичок" был замаскирован под парфюм, - инсайдер Отравляющее вещество находилось во флакончике от духов.

Яд российского производства "Новичок", которым отравились жители британского Эймсбери Чарли Роули и Дон Стёрджесс, находился во флакончике для духов. Об этом заявил брат Роули Мэтью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ГраниРу.

По словам Мэтью Роули, брат сказал ему по телефону, что подобрал этот флакончик - где и когда, не уточняется. В Скотленд-Ярде отказались прокомментировать утверждения брата пострадавшего.

Как рассказал Мэтью Роули, во время разговора он "абсолютно не узнал" своего брата и все еще беспокоится о состоянии его здоровья. Чарли Роули сказал ему, что начал есть твердую пищу.

13 июля в британской полиции заявили, что в доме, где жили отравленные гражданские супруги, была найдена "бутылочка" с отравляющим веществом. В Скотленд-Ярде пытаются установить, принадлежал ли яд из емкости к той же порции, к которой отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию - это остается основной версией расследования.

Во вторник планируется провести вскрытие тела 45-летней Стёрджесс, скончавшейся 9 июля в окружной больнице Солсбери, а в четверг будет начато дознание по поводу ее смерти.

44-летний Роули пришел в себя 10 июля после 10-дневной комы и остается в той же больнице. 11-го числа полиция провела первый допрос пострадавшего. Он все еще слаб и не может сосредоточиться, из-за чего не смог объяснить, как к супругам попала емкость с "Новичком". В Скотленд-Ярде обещали продолжить допросы пострадавшего.

Стёрджесс и Роули, оба безработные, были госпитализированы из своего дома в Эймсбери 30 июня с интервалом несколько часов. Оба находятся в критическом состоянии в той самой окружной больнице в Солсбери, где ранее лечились Скрипали. Первоначально медики подозревали, что супруги отравились неким тяжелым наркотиком. Вскоре, однако, было установлено, что причиной их болезни стал нервно-паралитический яд. 4 июля эксперты военной лаборатории в Портон-Дауне выяснили, что супруги отравились именно "Новичком".

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В день смерти Стёрджесс министр обороны Британии Гэвин Уильямсон обвинил в ее гибели Россию. "Дело обстоит так, что Россия совершила на земле Британии атаку, в результате которой погибла британская подданная, - заявил министр. - Я думаю, что весь мир осудит это вместе с нами".
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 Теги: Новичок, парфюм, яд

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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