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Российский яд "Новичок" был замаскирован под парфюм, - инсайдер

Российский яд "Новичок" был замаскирован под парфюм, - инсайдер

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В Британии полиция обнаружила бутылку с "Новичком" В полиции сообщили, что во время обыска в доме пострадавшего от отравления в Эймсбери нашли маленькую бутылочку из-под вещества Новичок.