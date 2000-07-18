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Трамп заявил, что Россия могла вмешаться в выборы США
Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия стоит за попытками добиться поражения Хиллари Клинтон.
После критики республиканцев и демократов президент Дональд Трамп заявляет, что он оговорился и на самом деле он соглашается с выводами американских спецслужб о возможном вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.
Об этом он заявил по возвращении в США после встречи с Владимиром Путиным, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По словам Трампа недоразумение якобы возникло в результате его использования "двойного отрицания".
"Предложение должно было звучать "Я не вижу никакой причины, почему бы это не была бы Россия" - своего рода двойное отрицание", - утверждает президент США.
"Я думаю, что это, вероятно, само собой проясняет вещи. Я неоднократно говорил о данных от нашей разведки о том, что россияне пытались вмешаться в наши выборы", - отмечает Трамп.
Кроме того, он добавил, что "полностью доверяет нашим спецслужбам" и пообещал, что его администрация "попытается агрессивно предупредить попытки РФ вмешаться в будущие среднесрочные выборы в ноябре".
Читайте также: Дональд Трамп рассказал о планах на следующие президентские выборы
Как сообщалось, во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.
После критики республиканцев и демократов президент Дональд Трамп заявляет, что он оговорился и на самом деле он соглашается с выводами американских спецслужб о возможном вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.
Об этом он заявил по возвращении в США после встречи с Владимиром Путиным, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По словам Трампа недоразумение якобы возникло в результате его использования "двойного отрицания".
"Предложение должно было звучать "Я не вижу никакой причины, почему бы это не была бы Россия" - своего рода двойное отрицание", - утверждает президент США.
"Я думаю, что это, вероятно, само собой проясняет вещи. Я неоднократно говорил о данных от нашей разведки о том, что россияне пытались вмешаться в наши выборы", - отмечает Трамп.
Кроме того, он добавил, что "полностью доверяет нашим спецслужбам" и пообещал, что его администрация "попытается агрессивно предупредить попытки РФ вмешаться в будущие среднесрочные выборы в ноябре".
Читайте также: Дональд Трамп рассказал о планах на следующие президентские выборы
Как сообщалось, во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.
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