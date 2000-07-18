Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Трамп заявил, что Россия могла вмешаться в выборы США

Трамп заявил, что Россия могла вмешаться в выборы США

Похожие новости по теме

Дональд Трамп снова обвинил своего предшественника Текущий президент США возложил на Обаму вину за российское вмешательство в выборы.