» » Трамп заявил, что Россия могла вмешаться в выборы США
Раздел: Мир  
0

Трамп заявил, что Россия могла вмешаться в выборы США

Трамп заявил, что Россия могла вмешаться в выборы СШААмериканские спецслужбы пришли к выводу, что Россия стоит за попытками добиться поражения Хиллари Клинтон.

После критики республиканцев и демократов президент Дональд Трамп заявляет, что он оговорился и на самом деле он соглашается с выводами американских спецслужб о возможном вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.

Об этом он заявил по возвращении в США после встречи с Владимиром Путиным, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

По словам Трампа недоразумение якобы возникло в результате его использования "двойного отрицания".

"Предложение должно было звучать "Я не вижу никакой причины, почему бы это не была бы Россия" - своего рода двойное отрицание", - утверждает президент США.

"Я думаю, что это, вероятно, само собой проясняет вещи. Я неоднократно говорил о данных от нашей разведки о том, что россияне пытались вмешаться в наши выборы", - отмечает Трамп.

Кроме того, он добавил, что "полностью доверяет нашим спецслужбам" и пообещал, что его администрация "попытается агрессивно предупредить попытки РФ вмешаться в будущие среднесрочные выборы в ноябре".

Читайте также: Дональд Трамп рассказал о планах на следующие президентские выборы

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Трамп, Россия, вмешательстве РФ в выборы

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
     203
     1

Похожие новости по теме

Дональд Трамп рассказал о планах на следующие президентские выборы Дональд Трамп рассказал о планах на следующие президентские выборы

Президент США заявил, что будет баллотироваться и не видит конкурентов.

Дональд Трамп снова обвинил своего предшественника Дональд Трамп снова обвинил своего предшественника

Текущий президент США возложил на Обаму вину за российское вмешательство в выборы.

Трамп: Россия повлияла на выборы президента в США Трамп: Россия повлияла на выборы президента в США

Президент США Дональд Трамп не сомневается в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

Трамп выдвинул серьезные обвинения в адрес Обамы Трамп выдвинул серьезные обвинения в адрес Обамы

Президент США сделал соответствующее заявление в Twitter.

Трамп объяснил, почему Обама не остановил попытки РФ влиять на выборы Трамп объяснил, почему Обама не остановил попытки РФ влиять на выборы

Хотя ЦРУ проинформировало его о вмешательстве России

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *

0
Мелхиседек  
Сегодня, 00:11

Полное говно эти ваши спецслужбы г-н Трамп!!!!!!!! А именно, из Трампа в очередной раз сделали клоуна, тем что он ездил на переговоры с актёром играющим роль президента России В. Путина, где были хвалённые американские спецслужбы????? При чём далеко не один Трамп думает что говорит с Путиным. Так вся Америка и Европа думает, что Трамп говорил с Путиным. Т.е. от что Россия вмешивалсь на выборах в Америке это проблема, а то что Россию вместо президента всегда неизменно вместо Путина представляет актёр, играющий роль Путина, это уже получается просто невинная детская шалость??????? Россия вмешалась в американские выборы?????? А то, что вместо Путина на выборах президента его роль играет актёр, здесь вообще то международным трибуналом для фальсификаторов уже давно как попахивает!!!!!!!

Гости

наверх