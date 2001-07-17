Раздел: Мир
В Германии украинца осудили за смертельное ДТП
Грузовик протащил разбитое авто около 200 метров.
Перед аварией украинец выпил много обезболивающих таблеток из-за болей в бедрах. Но они не помогли, и мужчина вместе с коллегой-россиянином выпил водки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Суд в немецком городе Менхенгладбах приговорил украинского дальнобойщика Валерия Ю. к двум годам и десяти месяцам тюрьмы за совершенный им пьяный наезд на полицейское авто в декабре 2017 года, в результате чего погибла 23-летняя сотрудница полиции.
Суд признал гражданина Украины виновным в убийстве по неосторожности и в нанесении телесных повреждений по неосторожности. Судья отметил, что подсудимый проявил "искреннее раскаяние" в содеянном.
Водитель совершил наезд 27 декабря около 21 часов по местному времени. Немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о грузовике, петляющем по автомагистрали. Патрульный автомобиль ожидал его на автобане A61 вблизи города Фирзена на полосе для экстренной остановки. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию. Грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 километр в час. Водитель не остановился, в результате чего грузовик с разбитым авто проехал еще около 200 метров.
Ранее адвокат подсудимого сообщал, что в дороге его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за болей в бедрах. Но таблетки боль не уняли. Впоследствии, послушавшись совета, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки.
Валерий Ю. планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь. Вскоре после выезда с площадки для грузовиков произошла авария на автобане А61. После аварии в крови водителя обнаружили три промилле алкоголя. 23-летняя сотрудница немецкой полиции погибла на месте происшествия, двое ее коллег получили телесные повреждения.
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Украинец был взят под стражу уже на следующий день после аварии. Мужчина сидел в следственном изоляторе.
Перед аварией украинец выпил много обезболивающих таблеток из-за болей в бедрах. Но они не помогли, и мужчина вместе с коллегой-россиянином выпил водки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Суд в немецком городе Менхенгладбах приговорил украинского дальнобойщика Валерия Ю. к двум годам и десяти месяцам тюрьмы за совершенный им пьяный наезд на полицейское авто в декабре 2017 года, в результате чего погибла 23-летняя сотрудница полиции.
Суд признал гражданина Украины виновным в убийстве по неосторожности и в нанесении телесных повреждений по неосторожности. Судья отметил, что подсудимый проявил "искреннее раскаяние" в содеянном.
Водитель совершил наезд 27 декабря около 21 часов по местному времени. Немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о грузовике, петляющем по автомагистрали. Патрульный автомобиль ожидал его на автобане A61 вблизи города Фирзена на полосе для экстренной остановки. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию. Грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 километр в час. Водитель не остановился, в результате чего грузовик с разбитым авто проехал еще около 200 метров.
Ранее адвокат подсудимого сообщал, что в дороге его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за болей в бедрах. Но таблетки боль не уняли. Впоследствии, послушавшись совета, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки.
Валерий Ю. планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь. Вскоре после выезда с площадки для грузовиков произошла авария на автобане А61. После аварии в крови водителя обнаружили три промилле алкоголя. 23-летняя сотрудница немецкой полиции погибла на месте происшествия, двое ее коллег получили телесные повреждения.
Читайте также: В Крыму украинца осудили на 6,5 лет
Украинец был взят под стражу уже на следующий день после аварии. Мужчина сидел в следственном изоляторе.
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