» » В Германии украинца осудили за смертельное ДТП
Раздел: Мир  
0

В Германии украинца осудили за смертельное ДТП

В Германии украинца осудили за смертельное ДТПГрузовик протащил разбитое авто около 200 метров.

Перед аварией украинец выпил много обезболивающих таблеток из-за болей в бедрах. Но они не помогли, и мужчина вместе с коллегой-россиянином выпил водки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Суд в немецком городе Менхенгладбах приговорил украинского дальнобойщика Валерия Ю. к двум годам и десяти месяцам тюрьмы за совершенный им пьяный наезд на полицейское авто в декабре 2017 года, в результате чего погибла 23-летняя сотрудница полиции.

Суд признал гражданина Украины виновным в убийстве по неосторожности и в нанесении телесных повреждений по неосторожности. Судья отметил, что подсудимый проявил "искреннее раскаяние" в содеянном.

Водитель совершил наезд 27 декабря около 21 часов по местному времени. Немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о грузовике, петляющем по автомагистрали. Патрульный автомобиль ожидал его на автобане A61 вблизи города Фирзена на полосе для экстренной остановки. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию. Грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 километр в час. Водитель не остановился, в результате чего грузовик с разбитым авто проехал еще около 200 метров.

Ранее адвокат подсудимого сообщал, что в дороге его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за болей в бедрах. Но таблетки боль не уняли. Впоследствии, послушавшись совета, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки.

Валерий Ю. планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь. Вскоре после выезда с площадки для грузовиков произошла авария на автобане А61. После аварии в крови водителя обнаружили три промилле алкоголя. 23-летняя сотрудница немецкой полиции погибла на месте происшествия, двое ее коллег получили телесные повреждения.

Читайте также: В Крыму украинца осудили на 6,5 лет

Украинец был взят под стражу уже на следующий день после аварии. Мужчина сидел в следственном изоляторе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Германия, украинец, ДТП, суд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:52 » Автор: Алена Шимко
     33
     0

Похожие новости по теме

Во Франции грузовик протаранил школьный автобус: погиб ребенок Во Франции грузовик протаранил школьный автобус: погиб ребенок

Водитель доставлен в больницу.

В Германии столкнулись 17 авто: десятки пострадавших В Германии столкнулись 17 авто: десятки пострадавших

Авария произошла на автобане.

В Германии пьяный украинец протаранил полицейское авто, погиб человек В Германии пьяный украинец протаранил полицейское авто, погиб человек

Инцидент произошел в ночь со среды на четверг

Пьяный украинец устроил смертельное ДТП в Польше Пьяный украинец устроил смертельное ДТП в Польше

Водитель грузовика не заметил пробку.

Смертельное ДТП в Испании: автобус врезался в грузовик Смертельное ДТП в Испании: автобус врезался в грузовик

49 человек пострадали.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх