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Раздел: Мир  
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В Британии задержали мужчину, собиравшегося убить премьер-министра

В Британии задержали мужчину, собиравшегося убить премьер-министра Теракт предотвратили правоохранители под прикрытием.

В Британии задержали молодого человека, который планировал напасть на Даунинг-стрит и убить премьер-министра страны Терезу Мэй, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.

20-летний молодой человек планировал совершить преступление, чтобы отомстить за смерть своего дяди в Сирии.

Согласно имеющейся информации, преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов, выдавшими себя за экстремистов.

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Уточняется, что молодой человек обратился к ним за помощью при организации преступления.
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 Теги: Британия, Тереза Мэй

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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