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Раздел: Мир  
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Владельцев электромобилей Tesla Model S в Германии лишили льгот

Владельцев электромобилей Tesla Model S в Германии лишили льготНемецким владельцам Tesla Model S придется вернуть в федеральный бюджет по €4 тысячи.

Владельцам электромобилей Tesla Model S в Германии придется вернуть в федеральный бюджет по €4 тыс., поскольку они слишком дорогие. Об этом пишет Automobilwoche, ссылаясь на решение Федерального управления по экономике и экспортному контролю (BAFA).

Государственная программа субсидирования автомобилей с электрическим приводом не должна была применяться к Tesla Model S, считают эксперты BAFA, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Регулятор сообщил, что пытался вести переговоры с Tesla, но не достиг соглашения.

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Льготы в Германии распространялись только на электромобили стоимостью не более €60 тыс. Это цена Tesla Model S в базовой комплектации. Но компания до сих пор не поставила автомобили в такой комплектации на немецкий рынок. Более дорогие варианты не подпадают под действие субсидий.
Льготы уже получили около 800 покупателей Tesla, уточняет BAFA.
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 Теги: Tesla Model S

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Сегодня, 17:15 » Автор: Богдан Процив
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