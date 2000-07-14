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Раздел: Мир  
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Трамп заявил, что может стать "злейшим врагом" Путина

Трамп заявил, что может стать "злейшим врагом" ПутинаТрамп заявил, что может стать "злейшим врагом" российского лидера Путина, если главам двух государств не удастся наладить отношения.

Президент США Дональд Трамп пообещал стать злейшим врагом российского лидера Владимира Путина, если отношения между Россией и США не наладятся. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Мой предшественник Барак Обама был абсолютным козлом отпущения Москвы. Я же подхожу к России гораздо жестче, чем любой другой президент за долгие годы. Возможно, даже жестче, чем когда-либо. Поладить с Путиным, поладить с Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я стану для Путина злейшим врагом", – сказал Трамп.

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Напомним, встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в Хельсинки. Лидеры РФ и США проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе. Трамп пригласил Путина приехать в США осенью.
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 Теги: Трамп, Путин, Россия, США

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Сегодня, 10:30 » Автор: Алена Шимко
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