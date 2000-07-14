Раздел: Мир
Израиль нанес удары по сектору Газа: есть погибшие
Самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ХАМАС.
Израильские самолеты начали в пятницу масштабный налет на объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел солдат в районе границы.
Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике, информирует Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Истребители ВВС Израиля начали масштабный налет на военные объекты ХАМАС по всему сектору Газа в ответ на серьезный инцидент, в ходе которого на границе подверглись обстрелу израильские солдаты”, — говорится в документе. “Ранее сегодня самолеты и танки израильской армии уже наносили удары по военным объектам ХАМАС”, — отметили военные, добавив, что “армия рассматривает со всей серьезностью сегодняшний инцидент, а также враждебную деятельность, осуществляемую ХАМАС в последние месяцы”. “ХАМАС решился на эскалацию ситуации в области безопасности и будет нести ответственность за свои действия”, — подчеркнули в армии.
Представитель палестинского движения ХАМАС сообщил, что в результате широкомасштабной операции Израиля, в которой участвуют боевые самолеты и наземные силы, погибли четыре человека, передает Reuters.
По данным ХАМАС, при обстреле погибли три члена исламистской группировки. Четвертый погибший был гражданским. Еще по меньшей мере 120 палестинцев получили ранения.
Читайте также: Смертельная трагедия на озере в США: число жертв увеличилось
Ранее в пятницу министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в ходе посещения города Сдерот, что движение ХАМАС, который с 2007 года удерживает власть в секторе Газа, намеренно толкает Израиль на проведение там масштабной военной операции и лишает его возможности выбора. В ходе последнего обмена ударами на границе 19 июля израильский танк атаковал пост ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный и минометный обстрел территории еврейского государства.
Израильские самолеты начали в пятницу масштабный налет на объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел солдат в районе границы.
Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике, информирует Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Истребители ВВС Израиля начали масштабный налет на военные объекты ХАМАС по всему сектору Газа в ответ на серьезный инцидент, в ходе которого на границе подверглись обстрелу израильские солдаты”, — говорится в документе. “Ранее сегодня самолеты и танки израильской армии уже наносили удары по военным объектам ХАМАС”, — отметили военные, добавив, что “армия рассматривает со всей серьезностью сегодняшний инцидент, а также враждебную деятельность, осуществляемую ХАМАС в последние месяцы”. “ХАМАС решился на эскалацию ситуации в области безопасности и будет нести ответственность за свои действия”, — подчеркнули в армии.
Представитель палестинского движения ХАМАС сообщил, что в результате широкомасштабной операции Израиля, в которой участвуют боевые самолеты и наземные силы, погибли четыре человека, передает Reuters.
По данным ХАМАС, при обстреле погибли три члена исламистской группировки. Четвертый погибший был гражданским. Еще по меньшей мере 120 палестинцев получили ранения.
Читайте также: Смертельная трагедия на озере в США: число жертв увеличилось
Ранее в пятницу министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в ходе посещения города Сдерот, что движение ХАМАС, который с 2007 года удерживает власть в секторе Газа, намеренно толкает Израиль на проведение там масштабной военной операции и лишает его возможности выбора. В ходе последнего обмена ударами на границе 19 июля израильский танк атаковал пост ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный и минометный обстрел территории еврейского государства.
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