Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Израиль нанес удары по сектору Газа: есть погибшие

Израиль нанес удары по сектору Газа: есть погибшие

Похожие новости по теме

Израиль нанес новый авиаудар по сектору Газа ЦАХАЛ возлагает ответственность за строительство туннеля на террористическую организацию ХАМАС.

Израиль нанес ответные удары по сектору Газа Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на обстрел с палестинской территории.