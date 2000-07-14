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Раздел: Мир  
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Израиль нанес удары по сектору Газа: есть погибшие

Израиль нанес удары по сектору Газа: есть погибшиеСамолеты ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ХАМАС.

Израильские самолеты начали в пятницу масштабный налет на объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел солдат в районе границы.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике, информирует Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“Истребители ВВС Израиля начали масштабный налет на военные объекты ХАМАС по всему сектору Газа в ответ на серьезный инцидент, в ходе которого на границе подверглись обстрелу израильские солдаты”, — говорится в документе. “Ранее сегодня самолеты и танки израильской армии уже наносили удары по военным объектам ХАМАС”, — отметили военные, добавив, что “армия рассматривает со всей серьезностью сегодняшний инцидент, а также враждебную деятельность, осуществляемую ХАМАС в последние месяцы”. “ХАМАС решился на эскалацию ситуации в области безопасности и будет нести ответственность за свои действия”, — подчеркнули в армии.

Представитель палестинского движения ХАМАС сообщил, что в результате широкомасштабной операции Израиля, в которой участвуют боевые самолеты и наземные силы, погибли четыре человека, передает Reuters.

По данным ХАМАС, при обстреле погибли три члена исламистской группировки. Четвертый погибший был гражданским. Еще по меньшей мере 120 палестинцев получили ранения.

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Ранее в пятницу министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в ходе посещения города Сдерот, что движение ХАМАС, который с 2007 года удерживает власть в секторе Газа, намеренно толкает Израиль на проведение там масштабной военной операции и лишает его возможности выбора. В ходе последнего обмена ударами на границе 19 июля израильский танк атаковал пост ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный и минометный обстрел территории еврейского государства.
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 Теги: Израиль, сектор Газа

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Сегодня, 23:16 » Автор: Ирина Шевченко
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