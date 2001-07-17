В Британии озвучили стоимость подготовки к выходу из ЕС

Начальные мероприятия обойдутся довольно дорого.



На подготовку к выходу Британии из Евросоюза в бюджете заложены 3 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, пост опубликован на его официальной странице в Twitter, сообщает



«Много новостей о Brexit и о подготовке на случай выхода из ЕС без соглашения. Мы готовимся к любому варианту развития событий, поэтому я зарезервировал в бюджете на подготовку к Brexit 3 млрд фунтов», — написал Хаммонд.



Он добавил, что данная сумма не является окончательной.



Напомним, премьер Британии Тереза Мэй пригрозила несогласным с ее планом по Brexit депутатам-консерваторам досрочными выборами.



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Также Мэй считает свой план выхода из Евросоюза единственным возможным путем достижения соглашения с ЕС. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На подготовку к выходу Британии из Евросоюза в бюджете заложены 3 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, пост опубликован на его официальной странице в Twitter, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело «Много новостей о Brexit и о подготовке на случай выхода из ЕС без соглашения. Мы готовимся к любому варианту развития событий, поэтому я зарезервировал в бюджете на подготовку к Brexit 3 млрд фунтов», — написал Хаммонд.Он добавил, что данная сумма не является окончательной.Напомним, премьер Британии Тереза Мэй пригрозила несогласным с ее планом по Brexit депутатам-консерваторам досрочными выборами.Также Мэй считает свой план выхода из Евросоюза единственным возможным путем достижения соглашения с ЕС.



