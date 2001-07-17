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Раздел: Мир  
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В Британии озвучили стоимость подготовки к выходу из ЕС

В Британии озвучили стоимость подготовки к выходу из ЕС Начальные мероприятия обойдутся довольно дорого.

На подготовку к выходу Британии из Евросоюза в бюджете заложены 3 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, пост опубликован на его официальной странице в Twitter, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело.

«Много новостей о Brexit и о подготовке на случай выхода из ЕС без соглашения. Мы готовимся к любому варианту развития событий, поэтому я зарезервировал в бюджете на подготовку к Brexit 3 млрд фунтов», — написал Хаммонд.

Он добавил, что данная сумма не является окончательной.

Напомним, премьер Британии Тереза Мэй пригрозила несогласным с ее планом по Brexit депутатам-консерваторам досрочными выборами.

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Также Мэй считает свой план выхода из Евросоюза единственным возможным путем достижения соглашения с ЕС.
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 Теги: Великобритания, Brexit

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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